1 июня - Международный день защиты детей

Источник: Управление культуры и туризма Мариупольского городского совета

Международный день защиты детей - напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества; расширение возможностей для развития талантов, рождения новых «имен» и творческих коллективов; достижение яркого многогранного творческого праздника; стремление к идеалам прекрасного, приумножение любви, добра и красоты; внесение посильного вклада в дело сохранения и укрепления мира, дружбы и взаимопонимания между жителями Мариуполя.

Локация : парк «Городской сад»

Дата проведения: 01.06. 2017г

Время проведения: 10.00 (15.00) – 19.00

На центральной сцене концертная программа для всей семьи с участием:

- детских танцевальных коллективов ДК Молодёжного

- знакомство с творчеством танцевальных коллективов других районов города;

- вокальные и вокально-хоровые студии;

- спортивно – патриотические клубы;

- замечательные ведущие ДК Молодёжного

Представление производителей мороженного и молочных коктейлей нашего города:

- предоставляется возможность познакомиться с ассортиментом всеми любимого продукта в г. Мариуполь; попробовать качество на вкус и увидеть многогранность этого продукта;

- убедиться что есть ещё компании, которые не «разучились делать мороженное»;

- поучаствовать в голосовании кто лучше справляется в его приготовлении;

- узнать рецепты приготовления мороженного в домашних условиях

Огромный парк атракционов будет работать на радость детям:

- железная дорога,

- колесо обзора,

- «Северное сияние»

- «Ромашка»

- «Солнышко»

- «Весёлые горки»

- «Проглот на поляне»

- «Смешарики»

- верёвочный парк

- тир, лабиринты и др.