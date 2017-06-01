1 июня - Международный день защиты детей
Источник: Управление культуры и туризма Мариупольского городского совета
01.06.2017
Международный день защиты детей - напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества; расширение возможностей для развития талантов, рождения новых «имен» и творческих коллективов; достижение яркого многогранного творческого праздника; стремление к идеалам прекрасного, приумножение любви, добра и красоты; внесение посильного вклада в дело сохранения и укрепления мира, дружбы и взаимопонимания между жителями Мариуполя.
Локация : парк «Городской сад»
Дата проведения: 01.06. 2017г
Время проведения: 10.00 (15.00) – 19.00
На центральной сцене концертная программа для всей семьи с участием:
- детских танцевальных коллективов ДК Молодёжного
- знакомство с творчеством танцевальных коллективов других районов города;
- вокальные и вокально-хоровые студии;
- спортивно – патриотические клубы;
- замечательные ведущие ДК Молодёжного
Представление производителей мороженного и молочных коктейлей нашего города:
- предоставляется возможность познакомиться с ассортиментом всеми любимого продукта в г. Мариуполь; попробовать качество на вкус и увидеть многогранность этого продукта;
- убедиться что есть ещё компании, которые не «разучились делать мороженное»;
- поучаствовать в голосовании кто лучше справляется в его приготовлении;
- узнать рецепты приготовления мороженного в домашних условиях
Огромный парк атракционов будет работать на радость детям:
- железная дорога,
- колесо обзора,
- «Северное сияние»
- «Ромашка»
- «Солнышко»
- «Весёлые горки»
- «Проглот на поляне»
- «Смешарики»
- верёвочный парк
- тир, лабиринты и др.
Вход свободный на аттракционы с 12.00 до 14.00 А так же бесплатные мастер-классы для детей, конкурсы, подарки.
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Мероприятия
18.05.2017
Мешканців і гостей Маріуполя запрошують на Парад вишиванок
Сьогодні, 18 травня, запрошуємо всіх маріупольців та гостей міста на святковий Парад вишиванок, який пройде в рамках святкування Дня вишиванки! Збір і формування колони відбудеться о 16.30 на перетині пр. Миру та пр. Металургів, звідки о 17.00 розпочне рух святкова хода. Наявність вишиванок та предметів з національною символікою обов'язкова!