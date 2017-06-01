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1 июня - Международный день защиты детей

Источник: Управление культуры и туризма Мариупольского городского совета

01.06.2017

Международный день защиты детей - напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества; расширение возможностей для развития талантов, рождения новых «имен» и творческих коллективов; достижение яркого многогранного творческого праздника; стремление к идеалам прекрасного, приумножение любви, добра и красоты; внесение посильного вклада в дело сохранения и укрепления мира, дружбы и взаимопонимания между жителями Мариуполя.
 
Локация : парк «Городской сад» 
Дата проведения: 01.06. 2017г 
Время проведения: 10.00 (15.00) – 19.00 
На центральной сцене концертная программа для всей семьи с участием: 
- детских танцевальных коллективов ДК Молодёжного 
- знакомство с творчеством танцевальных коллективов других районов города; 
- вокальные и вокально-хоровые студии; 
- спортивно – патриотические клубы; 
- замечательные ведущие ДК Молодёжного 
 
Представление производителей мороженного и молочных коктейлей нашего города: 
- предоставляется возможность познакомиться с ассортиментом всеми любимого продукта в г. Мариуполь; попробовать качество на вкус и увидеть многогранность этого продукта; 
- убедиться что есть ещё компании, которые не «разучились делать мороженное»; 
- поучаствовать в голосовании кто лучше справляется в его приготовлении; 
- узнать рецепты приготовления мороженного в домашних условиях 
 
Огромный парк атракционов будет работать на радость детям: 
- железная дорога, 
- колесо обзора, 
- «Северное сияние» 
- «Ромашка» 
- «Солнышко» 
- «Весёлые горки» 
- «Проглот на поляне» 
- «Смешарики» 
- верёвочный парк 
- тир, лабиринты и др. 
Вход свободный на аттракционы с 12.00 до 14.00 А так же бесплатные мастер-классы для детей, конкурсы, подарки.
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