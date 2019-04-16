"1+1" подал в суд на Порошенко и потребовал миллион гривен моральной компенсации

Источник: Українські новини

Телеканал "1+1" просит Печерский районный суд Киева обязать Президента Петра Порошенко выплатить 1 млн гривен моральной компенсации за нанесение ущерба деловой репутации.

"Сегодня, 16 апреля 2019 года, ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" подала исковое заявление в Печерский районный суд Киева к Президенту Украины Петру Порошенко, а также к ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" о защите деловой репутации, обязательстве опровергнуть недостоверную информацию и возмещении морального ущерба. В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, которые были распространены Петром Порошенко на своей официальной странице в Facebook, а также озвучены на собрании граждан, и ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" - на сайте http s://nv.ua/, и обеспечить их опровержение в течение семи дней со дня вступления судебного решения в законную силу", - сказано в нем.

Сообщается, что телеканал просит суд взыскать с Петра Порошенко возмещение морального ущерба в размере 1 млн гривен.

По мнению руководства телеканала, упомянутые информационные сообщения создают представление, что деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и якобы связана с нарушениями закона.