Найти

16.04.2019

"1+1" подал в суд на Порошенко и потребовал миллион гривен моральной компенсации

Источник: Українські новини

Телеканал "1+1" просит Печерский районный суд Киева обязать Президента Петра Порошенко выплатить 1 млн гривен моральной компенсации за нанесение ущерба деловой репутации.

"Сегодня, 16 апреля 2019 года, ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" подала исковое заявление в Печерский районный суд Киева к Президенту Украины Петру Порошенко, а также к ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" о защите деловой репутации, обязательстве опровергнуть недостоверную информацию и возмещении морального ущерба. В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, которые были распространены Петром Порошенко на своей официальной странице в Facebook, а также озвучены на собрании граждан, и ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" - на сайте http s://nv.ua/, и обеспечить их опровержение в течение семи дней со дня вступления судебного решения в законную силу", - сказано в нем.

Сообщается, что телеканал просит суд взыскать с Петра Порошенко возмещение морального ущерба в размере 1 млн гривен.

По мнению руководства телеканала, упомянутые информационные сообщения создают представление, что деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и якобы связана с нарушениями закона.

Новости раздела
Украина
16.04.2019
В Украине неэффективно использовали более 400 млн на ремонт дорог
Причиной этого является несвоевременное и неполное принятие управленческих решений Укравтодором и областными службами автомобильных дорог.
Украина
16.04.2019
Киев обратился в трибунал из-за захвата моряков
Украина подала иск против России в Международный трибунал по морскому праву. Решение ожидается в течение месяца.
Украина
16.04.2019
Высший совет правосудия Украины сменил главу
Игорь Бенедисюк попросил прекратить его полномочия. Его сменит во Главе ВСП Владимир Говоруха.
Украина
16.04.2019
Дебаты на стадионе: заключено соглашение об аренде
Представители команд кандидатов в президенты продолжат обсуждение регламента дебатов на НСК Олимпийский.
Украина
16.04.2019
СМИ узнали, кто возглавит таможню и налоговую
В конкурсе на две должности участвуют шесть человек, но СМИ уже знают результат оценивания.
Украина
16.04.2019
На Донбассе пять обстрелов за день, потерь нет
Сепаратисты вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украина
16.04.2019
Порошенко анонсировал встречу нормандской четверки
Уже в мае лидеры Франции и Германии обратятся с такой инициативой к президенту РФ, отметил Петр Порошенко.
Украина
16.04.2019
ЦИК сформировал состав участковых комиссий
Впервые в истории украинских выборов в участковые избирательные комиссии за короткий срок добрали почти 60 тысяч человек.
Украина
15.04.2019
В школе Черкасс отравились 75 детей
Школьники пострадали из-за распыления слезоточивого газа в гардеробной, 38 учеников госпитализировали.
Украина
15.04.2019
Одесса осталась без воды из-за крупной аварии
В понедельник, 15 апреля, в Одессе из-за аварии снизили подачу воды во всех районах города.
Украина
15.04.2019
У Зеленского ответили Джемилеву по Крыму
Команда Владимира Зеленского ответила на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева по Крыму и Донбассу.
Украина
15.04.2019
В Украине насчитали более 150 тысяч айтишников
За прошлый году количество официально зарегистрированных в Украине ІТ-специалистов выросло почти на четверть.
Украина
15.04.2019
У Порошенко предлагают новое время дебатов
Команда президента предлагает оппоненту провести дебаты на стадионе с 16 до 18 часов 19 апреля.
Украина
15.04.2019
В Херсоне загорелась типография
Из-за пожара сотрудники ГСЧС перекрыли движение по улице Университетской. Транспорт пустили в объезд.
Украина
15.04.2019
НАБУ задержало экс-нардепа Крючкова
Экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении облэнерго, прилетел в аэропорт Борисполь, где его задержали детективы НАБУ.
Украина
15.04.2019
В Украине растет сельхозпроизводство - Госстат
Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-марте текущего года составил 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Украина
14.04.2019
Напавшего на автомобиль посла Украины в Лондоне поместят в психлечебницу
Водитель автомобиля, врезавшегося в машину посла Украины, будет направлен на лечение, заявили в полиции Лондона. Днем ранее правоохранители арестовали 40-летнего мужчину.
Украина
14.04.2019
Порошенко: Встречи с Медведчуком прекращены
Президент заявляет, что встречался с политиком только ради освобождения украинцев из российского плена.
Украина
14.04.2019
Сутки в ООС: сепаратисты 14 раз нарушили "тишину"
Противник нарушил режим прекращения огня, было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Украина
14.04.2019
Дебаты: Олимпийский оцепили силовики
Территорию вокруг НСК Олимпийский оцепила полиция. Внутри стадиона монтируется еще одна сцена, силовики также устанавливают металорамки.
Украина
14.04.2019
Порошенко обещает ликвидировать должность глав ОГА
Вместо губернаторов, по словам главы государства, в областях будут префекты с большими и меньшими функциями.
Украина
14.04.2019
Киев активно "минируют". Уже 5 сообщений
В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По указанным адресам выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели.
Украина
14.04.2019
Порошенко: Оснований для роспуска Рады нет
Президент назвал "теориями заговора" сценарии по досрочному прекращению полномочий текущего созыва парламента.
Украина
13.04.2019
Скачки и крутое пике доллара: как менялся курс валюты за неделю
С 5 по 12 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился
В Украине неэффективно использовали более 400 млн на ремонт дорог | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной