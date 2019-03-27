"1+1" выиграла суд по делу о запрете сериала "Сваты"

Источник: Українські новини

Окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, после того, как в ноябре 2017 кинопродукт официально запретили демонстрировать на украинских телеэкранах.

Согласно ему, суд, рассмотрев дело по иску телекомпании "Студия 1+1" и компании "Киноквартал", удовлетворил его и отменил соответствующие постановления и приказы.

Суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для запрета въезда в Украину Добронравову, а также признал противоправным и отменил постановление СБУ.

Также суд признал противоправными обращение спецслужбы в Министерство культуры о внесении актера в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, признав противоправным и отменив данный приказ Минкультуры и приказ Государственного агентства по вопросам кино об аннулировании удостоверений на право распространения и демонстрации сериала "Сваты".

В частности, указывается, что справка СБУ была составлена с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований.

Таким образом, все остальные решения на ее основании суд признал необоснованными, а потому признал противоправными и отменил соответствующее постановление СБУ, приказы Минкультуры и приказ Госагентства по вопросам кино.