11 женщин Макрона. Самый "чистый" кабмин Франции

Источник: КорреспонденТ.net

Новый президент Франции Эммануэль Макрон выбрал министров для своего правительства по всем европейским трендам.

В "кабинет Макрона" вошло равное количество мужчин и женщин, представители как центристских взглядов, так и правые с левыми.

После отбора кандидатов их еще целые сутки проверяли на предмет "финансовой чистоты".

Корреспондент.net разбирался, кто вошел в самое небычное правительство Франции.

Исправляя ошибки предшественников

Макрон тщательно подошел к налоговым декларациям будущих министров по нескольким причинам.

Занимая пост министра экономики с 2014 года, был обвинен в использовании средств своего министерства для начала президентской кампании.

В финансовых махинациях также обвинялись другие основные кандидаты на пост президента Франции - Франсуа Фийон и Марин Ле Пен.

Кроме того, предшественник Макрона Франсуа Олланд и его правительство были окутаны финансовыми скандалами с первых дней работы.

Через несколько месяцев после вступления Олланда в должность фигурантом громкого налогового скандала стал министр бюджета Жером Каюзак. Он получил три года тюрьмы за сокрытие бюджета.

В 2014 году госсекретарь по внешней торговле Тома Тевену ушел со своего поста через девять дней из-за неурегулированного вопроса с налогами, о чем не было известно на момент назначения.

Как известно, первые сто дней Олланда признаны худшими в истории Франции как, впрочем, и весь его президентский срок.

Правительство в тренде

Подбирая министров Макрон выполнил свои предвыборные обещания, при этом, придерживаясь европейских трендов - учел гендерное равенство, раздал чемоданы левым, правым и центристам, а министром обороны назначил женщину.

Если при Олланде в кабмине было 31-33 члена, то в правительство Макрона вошло всего 23 человека - 18 министров, четыре госсекретаря и премьер. Меньше было только у Фийона - 21 человек.

Без учета премьер-министра, в кабмин вошли 11 мужчин и 11 женщин. При этом половина из них никогда не занимали государственных постов.

В правительство вошли: четыре человека из Социалистический партии, три человека, включая премьера, из правой партии Республиканцы, три - из центристской партии МоДем, два из левоцентристской Радикальной левой партии.

Макрон также реорганизовал структуру кабмина.

МИД стал министерством Европы и иностранных дел, а его главой - Жан-Ив Ле Дриан, который занимал пост министра обороны во времена президентства Олланда. Теперь именно он будет отвечать за французскую часть нормандского формата.

Будучи министром обороны Ле Дриан критиковал политику российских властей.

К примеру, на выступление в Национальном собрании 12 января он напомним, что после парижских терактов дважды ездил в Россию, чтобы договориться о совместной борьбе с терроризмом, но "ничего не произошло".Он также отдельно критиковал действия в Сирии.

Ле Дриан является одним из доверенных лиц Макрона, имеет репутацию прагматика и пользуется уважением политиков как левого, так и правого толка.

Минэкологиии и транспорта теперь назывется министерством комплексных экологических преобразований. При этом "экологичным" министром стал известный борец за чистоту окружающей среды Николя Юло.

Министерство обороны в новом правительстве возглавила женщина - Сильви Гулар, которая мало известна французам, однако является одной из преданных соратниц Макрона.

До того как войти в правительство Макрона, она была депутатом парламента ЕС. Гулар знает многих европейских политиков, работала у бывшего премьера Италии Романо Проди, который возглавлял тогда Европейскую комиссию, а также участвовала в подготовке визита Макрона в Германию. Кроме того, она отвечала в парламенте за отношения с США.

Отметим, что женщиный возглавляют оборонные ведомства в Германии, Дании, Норвегии и Швеции.

Еще один ключевой пост - главы МВД - занял 69-летний мэр Лиона Жерар Колломб из Соцпартии. Макрона он поддержал с самого началапредвыборной гонки, в отличии от других видных политиков.

Правда, назначение бывшего преподавателя литературы на такой пост в связи с терактами во Франции кажется странным.

Министром экономики стал Брюно Ле Мэр, который занимал этот пост в правительстве Франсуа Фийона. Известно, что он хотел возглавить внешнеполитическое ведомство, но Макрон решил иначе.

Это пост считают самым "расстрельным", поскольку Макрон пообещал глубокие реформы для изменнения давно устоявшейся французской экономической модели и, вероятно, им будут сопротивляться.

Возглавляет кабмин представитель правой партии Республиканцы Эдуард Филипп.

Главной задачей французского правительства должно стать улучшение экономической ситуации в стране и борьба с высоким уровнем безработицы, которая составляет 10 процентов от всего трудоспособного населения, причем 24 процента безработных - молодежь.

Экономический рост во Франции в последние пять лет остается достаточно низким и составляет 0,2-1,3 процента. Eurostat приводит данные, что по итогам 2016 года ВВП Франции увеличился на 1,2 процента. Это меньше, чем в еврозоне и в целом в Евросоюзе на 0,7 процента.