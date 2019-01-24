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24.01.2019

13 лет заочно. Конец суда над Януковичем

Источник: Корреспондент.net

Суд над беглым президентом Виктором Януковичем продолжался 20 месяцев. Следствие и того больше – все 5 лет после Революции Достоинства.

Процесс успели окрестить делом №1 в истории Украины, но за это время он настолько успел всем надоесть, что сейчас даже с трудом попадает в топ новостных сводок.

Янукович в России, говорят, лечится после травмы, полученной во время игры в теннис. И возвращаться в Украину – сидеть в тюрьме, явно не намерен.

Приговор по его делу, который, кстати, состоял из 143 страниц, еще не вступил в силу, так что судебная эпопея бывшего президента точно продолжится.

Приговор

Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне.

"Назначить Януковичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы", – заявил судья Владислав Девятко.

В то же время, суд отклонил статью "пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы", которую также инкриминировали Януковичу.

В этом судьи признали экс-президента невиновным, потому что не увидели убедительных доказательств, свидетельствующих, что Янукович был проинформирован об окончательной цели незаконных действий россиян – аннексии Крыма.

Также суд постановил, что прокуратура не предоставила доказательств того, что Янукович действовал с целью изменения границ Украины. В его высказываниях суд не установил призывов к таким действиям.

"Его (Януковича) наказание и исправление невозможны без изоляции от общества", – решил суд.

Однако он не нашел оснований для применения самого тяжелого наказания – 15 лет, о которых просила прокуратура.

Также Янукович должен заплатить более 98 тысяч гривен процессуальных издержек.

В приговоре отмечается, что действия России в Крыму квалифицируются как акт агрессии, а действия Януковича – как пособничество в этом.

Также судьи назвали ложными заявления Януковича об определенных нападениях на себя, об угрозе для русскоязычного населения после Революции достоинства и признаках гуманитарной катастрофы.

В подтверждение российской агрессии суд напомнил, что право на самоопределение было реализовано в Крыму на референдуме 1991 года про независимость Украины, а так называемый "референдум" 16 марта 2014 года был проведен в условиях оккупации и не может быть признан.

Заочное осуждение предусматривает, что Януковича арестуют для отбывания наказания в том случае, если удастся его задержать. Только после этого начнут отсчитывать тюремный срок.

Позиция защиты

Защита экс-президента настаивала на его невиновности и утверждала, что к аннексии Крыма привели действия не Януковича, а активистов Евромайдана и новой власти.

Сейчас приговор еще не действует. Он может быть обжалован в течение 30 дней и вступит в силу только в том случае, если никто не подаст жалобу.

Защита Януковича уже заявила, что планирует подавать апелляцию.

Адвокат Александр Горошинский считает, что суд действовал в условиях давления со стороны государственной власти, и по отношению к стороне защиты тоже оказывалось давление в виде уголовных дел.

"Оглашение приговора на данной стадии – это пиар-акция и предвыборная агитация заинтересованных лиц", – заявил Горошинский.

По его словам, во время процесса были нарушения: участие Януковича не обеспечили, суд не допросил "подавляющее большинство свидетелей защиты" и отверг значительное количество доказательств защиты экс-президента.

Адвокат уверен, что приговором в Украине завершен “государственный переворот”.

"Они сегодня – пока что! – смогли завершить эту стадию государственного переворота: незаконное осуждение политического оппонента", – добавил он.

"Мы будем обращаться с апелляционными жалобами в пределах приговора, озвученного не в пользу нашего клиента, и мы надеемся, что мы сможем достичь истины – и установить истину в этом деле в международных инстанциях", – заявил Горошинский.

Также будет жалоба в Европейский суд по правам человека относительно всех фактов нарушений.

Как используют приговор

Дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко считает, что решение о заочном осуждении Януковича – скорее было необходимо не для практического применения, а для морального и политического значения.

“Реализация правового решения, учитывая ситуацию с Россией будет зависеть исключительно от политических обстоятельств, прежде всего, от желания России пойти на уступки Украине. На сегодняшний день, очевидно, что этого в ближайшее время не произойдет”, - убежден эксперт. 

Хотя на данный момент Янукович не значится в списках международного розыска, в дальнейшем его возможные путешествия за рубеж могут стать довольно проблематичными, так как наличие заочного приговора дают Генеральной прокуратуре возможность повторно обратиться в Интерпол с просьбой о задержании и передаче Януковича Украине. 

Также в будущем приговор Януковичу может помочь ввести дополнительны санкции против Януковича, арестовать счета и вернуть средства, выведенные семьей Януковича за рубеж.

 

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