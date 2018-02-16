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16.02.2018

13 россиян обвиняются во вмешательстве в выборы в США

Источник: DW

Органы юстиции США предъявили 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в кампанию по выборам президента США. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщил спецпрокурор США по России Роберт Мюллер. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства юстиции США. Решение о виновности обвиняемых вынесло жюри присяжных суда округа Колумбия.

В числе обвиняемых - бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину. Пригожина связывают с компанией "Агентство интернет-исследований" - "фабрикой троллей", сотрудники которой пишут платные комментарии в поддержку российской власти.

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

 Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах", отмечается в документе Минюста США.

 Кроме того, в обвинении названы три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

 "Сговор имел целью нечестными методами ослабить, создать помехи и нанести ущерб законной деятельности администрации США для того, чтобы позволить обвиняемым вмешаться в политический и избирательный процесс США, включая президентские выборы 2016 года", - говорится в документе.

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