15% получателей субсидий должны их переоформить к следующему отопительному сезону, - Минсоцполитики

Источник: Українські новини

Министерство социальной политики оценивает, что по предварительным подсчетам, 15% получателей жилищных субсидий должны самостоятельно переоформить субсидии к следующему отопительному сезону, что связано с введением новых правил.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на директора департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко.

"В связи с введением новых правил около 15% граждан нужно будет обратиться в органы соцзащиты по переоформлению субсидии", - сказано в нем.

Отмечается, что для переоформления гражданам нужно подать пакет документов (заявление и декларацию), чтобы определить право на субсидию.

При этом для остальных граждан, которые не имеют только что купленных предметов роскоши, новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода, субсидия будет переназначена автоматически без необходимости обращаться к органам социальной защиты.