170 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом для въезда в ЕС
Источник: DW
После того, как в марте 2017 года для граждан Грузии был введен безвизовый режим при въезде в страны Евросоюза, этой возможностью воспользовались более 170 тысяч человек, заявила в понедельник, 5 февраля, глава европейской дипломатии Федерика Могерини в Брюсселе по завершении встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
Как заверила в своем выступлении глава европейской дипломатии, "Европейский Союз поддерживает территориальную целостность Грузии". Назвав Тбилиси "высоко ценимым партнером", Могерини сказала также, что ЕС стремится к еще более тесному сотрудничеству.
Тему возможного начала переговоров о вступлении Грузии в ЕС Федерика Могерини в своем выступлении не затрагивала.
Грузия проводит необходимые реформы
По словам Могерини, Грузия хорошо выполняет свои обязательства, связанные с введением безвизового режима.
В соответствии с достигнутыми договоренностями, власти Грузии проводят многочисленные реформы, чтобы, среди прочего, привести в соответствие с европейскими стандартами паспорта своих граждан, а также систему защиты персональных данных.
Согласно новым правилам, граждане Грузии до 90 дней в течение периода в 180 дней могут находиться без виз в странах шенгенской зоны. Безвизовый режим не распространяется на Великобританию и Ирландию, но также касается не входящих в Евросоюз Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.