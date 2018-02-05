170 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом для въезда в ЕС

Кроме того, Евросоюз является одним из важнейших торговых партнеров Грузии - в первые три квартала 2017 года экспорт из Грузии в ЕС вырос на 37 процентов, отметила Могерини.

Как заверила в своем выступлении глава европейской дипломатии, "Европейский Союз поддерживает территориальную целостность Грузии". Назвав Тбилиси "высоко ценимым партнером", Могерини сказала также, что ЕС стремится к еще более тесному сотрудничеству.

Тему возможного начала переговоров о вступлении Грузии в ЕС Федерика Могерини в своем выступлении не затрагивала.

Грузия проводит необходимые реформы

По словам Могерини, Грузия хорошо выполняет свои обязательства, связанные с введением безвизового режима.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, власти Грузии проводят многочисленные реформы, чтобы, среди прочего, привести в соответствие с европейскими стандартами паспорта своих граждан, а также систему защиты персональных данных.

Согласно новым правилам, граждане Грузии до 90 дней в течение периода в 180 дней могут находиться без виз в странах шенгенской зоны. Безвизовый режим не распространяется на Великобританию и Ирландию, но также касается не входящих в Евросоюз Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.