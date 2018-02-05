Найти

05.02.2018

170 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом для въезда в ЕС

Источник: DW

После того, как в марте 2017 года для граждан Грузии был введен безвизовый режим при въезде в страны Евросоюза, этой возможностью воспользовались более 170 тысяч человек, заявила в понедельник, 5 февраля, глава европейской дипломатии Федерика Могерини в Брюсселе по завершении встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Кроме того, Евросоюз является одним из важнейших торговых партнеров Грузии - в первые три квартала 2017 года экспорт из Грузии в ЕС вырос на 37 процентов, отметила Могерини.

Как заверила в своем выступлении глава европейской дипломатии, "Европейский Союз поддерживает территориальную целостность Грузии". Назвав Тбилиси "высоко ценимым партнером", Могерини сказала также, что ЕС стремится к еще более тесному сотрудничеству.

Тему возможного начала переговоров о вступлении Грузии в ЕС Федерика Могерини в своем выступлении не затрагивала.

Грузия проводит необходимые реформы

По словам Могерини, Грузия хорошо выполняет свои обязательства, связанные с введением безвизового режима.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, власти Грузии проводят многочисленные реформы, чтобы, среди прочего, привести в соответствие с европейскими стандартами паспорта своих граждан, а также систему защиты персональных данных.

Согласно новым правилам, граждане Грузии до 90 дней в течение периода в 180 дней могут находиться без виз в странах шенгенской зоны. Безвизовый режим не распространяется на Великобританию и Ирландию, но также касается не входящих в Евросоюз Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Новости раздела
Мир
05.02.2018
США провели масштабную разведку на Черном море
Стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk четыре часа летал на Донбассе, а потом проследовал вдоль Крыма и Краснодарского края соседней России.
Мир
04.02.2018
В России стали экономить на питании заключенных
Компьютерная программа оптимизировала рацион российских заключенных, и ФСИН удалось сэкономить более миллиарда рублей.
Мир
04.02.2018
Сербия и Черногория могут в ускоренном порядке войти в ЕС
Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года, считает Еврокомиссия. Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово на очереди.
Мир
04.02.2018
Президент Кипра переизбран на второй срок
В ходе второго тура Никос Анастасиадис одержал уверенную победу над представителем левых сил. Он останется у власти еще на пять лет.
Мир
03.02.2018
В новой ядерной доктрине США прогнозируют первый удар со стороны России
США опубликовали новую ядерную доктрину
Мир
03.02.2018
США продолжат давление на РФ для отвода сил и вооружений на Донбассе, - Мэттис
США продолжают поддерживать украинский народ в борьбе за независимость и территориальную целостность
Мир
03.02.2018
Российский издатель объявил себя спонсором кампании Собчак
Владелец русского Forbes Александр Федотов объявил, что согласился стать одним из спонсоров избирательной кампании Ксении Собчак. Она работает главным редактором в принадлежащем ему журнале L'Officiel.
Мир
03.02.2018
На турецкой границе стреляют в сирийских беженцев
Наступление сирийской и турецкой армий вызывают появление все новых беженцев в Сирии. Но на турецкой границе им не рады.
Мир
03.02.2018
Глава МИД Германии прокомментировал польский закон о вине за Холокост
Польский Сенат принял закон об ответственности за приписывание полякам преступлений нацистов. Министр иностранных дел ФРГ указал, что никто не снимал с Германии вину за эти преступления.
Мир
03.02.2018
Протестующие разблокировали границу с Польшей
Протестная акция перед пунктом пропуска "Шегини - Медыка" на украинско-польской границе завершилась. Движение транспортных средств полностью восстановлено, пункт пропуска работает в штатном режиме
Мир
03.02.2018
Авиаудар по Сирии: РФ запустила ракету
В провинции Идлиб боевиками "Джебхат ан-Нусры" из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации "Идлиб".
Мир
03.02.2018
Москва попросила Украину открыть участки к выборам
Запрос касается открытия избирательных участков в помещении посольства России в Киеве, а также в зданиях генеральных консульств России во Львове, Харькове и Одессе.
Мир
02.02.2018
Самый богатый человек на планете заработал больше 6 млрд долларов за вечер
Его состояние превысило 123 миллиарда долларов
Мир
02.02.2018
Трамп разрешил опубликовать секретный документ о ФБР
В меморандуме, подготовленном республиканцами, утверждается, что сотрудники ФБР превышали полномочия во время расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США.
Мир
02.02.2018
FAZ: Закон об отрицании причастности поляков к Холокосту угрожает свободе мнений
Принятый Сеймом закон об отрицании причастности поляков к Холокосту является излишним, а из-за небрежных формулировок даже вредным, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
Мир
02.02.2018
Модель Вселенной. Самая детальная 3D-карта
Симулятор представляет Вселенную в виде космической паутины из газа и темной материи. IllustrisTNG позволяет не только проследить за развитием галактик, но и смоделировать будущее космоса.
Мир
01.02.2018
Сценарист сериала "Шерлок" посоветовал ждать новый сезон в следующем десятилетии
Новый сезон выйдет минимум через два года. Фото: кадр из сериала "Шерлок"
Мир
01.02.2018
ОБСЕ: "Бандеровский закон" нужно отклонить
Новый польский закон должен быть обязательно отклонен как "непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов", считает Арлем Дезир.
Мир
01.02.2018
В Индии хотят полностью запретить использование криптовалют
Правительство считает, что криптовалюты используют только в криминальных целях
Мир
01.02.2018
В Минфине США объяснили, на чем основан "кремлевский доклад": сайты, документы, рекорды, новостные сюжеты и секретные источники
Один из чиновников назвал список "копировать-вставить"
Мир
01.02.2018
Тереза Мэй предсказывает "золотой век" в отношениях с Китаем
В ходе визита Мэй в Пекин китайские и британские фирмы заключили договоры на 9 млрд фунтов. Британский премьер выразила надежду на то, что Лондон и Пекин будут развивать стратегическое партнерство.
Мир
01.02.2018
В Анкаре произошел мощный взрыв – СМИ
Взрыв было слышно практически по всему городу. Сработала сигнализация припаркованных машин. О раненых и погибших в результате взрыва не сообщается.
Мир
31.01.2018
Кровавое суперлуние и затмение
Три лунных события произойдут в один день
Мир
31.01.2018
Король Испании в день своего 50-летия назначил наследника трона
Король выбрал старшую дочь
США провели масштабную разведку на Черном море | В посольство РФ в Париже передана петиция в поддержку Сенцова