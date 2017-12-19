2017 был самым жестоким годом на Донбассе, - Волкер

Источник: Українські новини

2017 стал "самым жестоким" годом за время конфликта на Донбассе.

Об этом заявил во время выступления в аналитическом центре "Атлантический совет" (Atlantic Counsil) Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер.

"Это кризис. 2017-й был самым жестоким годом, и, честно говоря, прошлая ночь была одна из самых жестоких ночей, безусловно, с февраля и, возможно, в этом году", - сказал он.

Волкер добавил, что "Россия делает вид", что ее нет на Донбассе.

"Она настаивает, чтобы в рамках "нормандского процесса" велись дела с представителями Луганска и Донецка, которых Россия создала. Хотя они являются неровными и незаконными партнерами. Она настаивает, чтобы Украина делала это. В усилиях, чтобы выяснить, будет ли Россия готовой изменить курс, отвести свои силы и согласиться на миротворческую силу в регионе (на Донбассе), Россия сказала: "Нет, вы должны иметь дело с людьми из Луганска и Донецка". И последствия этого будут заключаться только в легитимизации ее присутствия и приведут к дальнейшему затягиванию конфликта", - заявил Волкер.