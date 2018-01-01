2017 год испортили войны, ложь и несправедливость, - Папа Римский

Источник: 112.ua

Прошедший 2017 год различными способами испортили войны, ложь и несправедливость. Об этом заявил Папа Римский Франциск во время проповеди 31 декабря.

Войны Папа Римский назвал "знаком абсурдности" происходящего в мире.

"Время 2017 года, данное нам Богом целым и здоровым, мы, люди, разными способами испортили делами смерти, ложью и несправедливостью. Войны являются очевидным знаком этой абсурдной и рецидивной гордости. Но этим также все малые и большие нападения на жизнь, на истину, на братство, которые вызывают различные формы общечеловеческой, общественной и экологической деградации. И за все это мы хотим и должны перед Богом, ближними и созданием, взять на себя ответственность", - заявил он.

Понтифик также поблагодарил родителей и педагогов, которые "формируют в детях и подростках чувства гражданской ответственности и этики".