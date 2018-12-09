09.12.2018
22-летний инженер Google умер на рабочем месте
Источник: Українські новини
Вечером 7 декабря в офисе компании Google, который находится в Нью-Йорке, был найден мертвым 22-летний инженер программного обеспечения Скотт Крульчик. Сотрудник Google скончался на рабочем месте.
Тело парня обнаружил уборщик на шестом этаже здания около 21:00, сообщили в местной полиции.
У Крульчика никаких телесных повреждений обнаружено не было, он не имел проблем с наркотиками или истории заболеваний.
При этом, криминальный характер смерти полиция исключила, а ее причина будет обнаружена после вскрытия.
Крульчик работал в Google с начала 2016 года. В его резюме говорится, что в мае 2018 года он выпустился из университета.
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