22-летний инженер Google умер на рабочем месте

Источник: Українські новини

Вечером 7 декабря в офисе компании Google, который находится в Нью-Йорке, был найден мертвым 22-летний инженер программного обеспечения Скотт Крульчик. Сотрудник Google скончался на рабочем месте.

Тело парня обнаружил уборщик на шестом этаже здания около 21:00, сообщили в местной полиции.

У Крульчика никаких телесных повреждений обнаружено не было, он не имел проблем с наркотиками или истории заболеваний.

При этом, криминальный характер смерти полиция исключила, а ее причина будет обнаружена после вскрытия.

Крульчик работал в Google с начала 2016 года. В его резюме говорится, что в мае 2018 года он выпустился из университета.