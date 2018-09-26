24 судьи Киева заявили, что им угрожает "Тризуб"
Источник: Українські новини
24 судьи Шевченковского районного суда Киева получили сообщения с угрозами от неустановленного лица с именем "Тризуб" 21-22 сентября.
Об этом говорится в заявлении главы суда Олега Савчицкого, обнародованного на сайте Высшего совета правосудия (ВСП).
"Шевченковский районный суд Киева обращается к вам в связи с возникшей ситуацией, связанной с получением судьями Шевченковского районного суда Киева сообщений, которые содержат угрозы в связи с возможным рассмотрением ими дел, которые будут касаться интересов народного депутата Украины", - сказано в нем.
О каком именно депутате идет речь, в заявлении не указано.
Угрозы на собственные мобильные телефоны через мессенджер Viber получили 24 судьи, в том числе, председатель суда Савицкий.
Сообщения пришли от неустановленного лица, подписанного как "Тризуб".
Судьи заявляют о вмешательстве в свою профессиональную деятельности и просят ВСП и Генеральную прокуратуру отреагировать на данную ситуацию.