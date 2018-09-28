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28.09.2018

246 пачек сигарет за зарплату: алкогольные и табачные изделия стремительно дорожают

Источник: DW

С начала года алкогольные и табачные изделия подорожали от 2% до 20% , а с 1 января 2019 акцизы на алкоголь поднимутся еще на 5% и значительно больше на сигареты.

Об этом сообщил Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Лидером подорожания является пачка сигарет с фильтром медиум-класса, которая прибавила в цене на 20%, или на 5,2 грн, и стоит в среднем по стране 31, 5 грн. На 17% подорожала пачка сигарет с фильтром отечественных марок и пачка сигарет без фильтра, соответственно на 4 грн и 3,3 грн, и среднестатистическая цена которых составляет 27,5 грн и 23,6 грн. Пачка сигарет с фильтром премиум-класса выросла в цене на 16%, или на 5,2 грн, и стоимость ее составляет 37,3 грн. Все сигареты считаются по 20 штук в пачке", - написал Дорошенко.

Также он сообщил, что бутылка украинского пива (объемом 0,5) подорожала на 9% (или на 1,2 грн) и стоит теперь 14,9 грн, тогда как бутылка столового украинского вина (объемом 0,75) выросла в цене на 4% (или на 2,4 грн) и ее средняя цена - 60,7 грн. Поллитровая бутылка водки подорожала на 2% (или на 1,2 грн) и ее стоимость составляет 82,4 грн.

В то же время, в августе украинец мог себе позволить купить за среднюю зарплату 111 бутылок водки (объемом 0,5), что на 3 бутылки больше, чем в начале года, и 151 бутылку вина (объемом 0,75), что больше на одну бутылку.

"На этом приятное заканчивается. В конце лета мы могли купить на среднюю зарплату 615 бутылок пива емкостью 0,5 л., или на 30 бутылок меньше, чем на начало января. Также за 8 месяцев этого года снизилась покупательная способность посчитанная в сигаретах. В августе мы могли приобрести 389 пачек сигарет без фильтра, что на 43 пачки меньше, чем в начале 2018 года. Тогда же можно было купить 291 пачку сигарет с фильтром медиум-класса, то есть на 43 пачки меньше", - сообщил Дорошенко.

246 пачек сигарет имел возможность приобрести человек, получающий среднюю зарплату в Украине, в конце августа, что равняется минус 27-и пачкам в сравнении с началом года.

"Статистика свидетельствует о том, что способность украинцев купить алкоголь и сигареты падает. И следующим шагом будет увеличение теневого рынка и уменьшение поступления в бюджет в виде акцизов. В октябре нас ожидает очередное повышение акцизов на алкоголь на 13%, которое не будет компенсировано увеличением доходов граждан", - подытожил директор ассоциации поставщиков торговых сетей.

 

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