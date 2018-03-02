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02.03.2018

2500 детей дополнительно пойдет в детсады Киева до конца года, – Украинский фонд социальных инвестиций

Источник: Українські новини

До конца 2018 года в детских садах Киева создадут 2500 дополнительных мест. Об этом сегодня рассказал Андрей Лактионов, исполнительный директор Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) во время публичного отчета организации.

Сейчас УФСИ уже отремонтировал 71 групповое помещение в 34 детских садах столицы.

"В электронной очереди в детсады Киева находится 4200 детей. В то же время в столичных дошкольных учреждениях есть сотни помещений, требующих капитального ремонта, и поэтому не используются или используются не по назначению. Для ремонта таких помещений мы привлекаем средства правительства Германии. Мы ремонтируем спальни, раздевалки, игровые комнаты, уголки для раздачи пищи, ремонтируем крышу и пол, заменяем систему отопления, ставим теплые окна и двери, используем безопасные для детей материалы. Благодаря этому в отремонтированные группы уже ходят более 1800 детей", – отмечает Андрей Лактионов, исполнительный директор УФСИ.

На эти работы УФСИ привлек средства Правительства Германии, предоставленные через Немецкий банк развития KfW в размере 112,8 млн грн. Отремонтированые группы обеспечивает мебелью местная власть.

"Согласно задаче, поставленной Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, мы взяли себе за цель сделать так, чтобы в Украине до 2020 года не было очередей в детские сады. Один из способов создать дополнительные места в дошкольные учреждения - привлечь инвестиции. Привести в Украину инвестора может организация, которой доверяют и которая применяет европейские подходы в работе. УФСИ удалось привлечь инвестиции правительства Германии для ремонта детских садов и создания дополнительных мест", – отмечает Александра Чуркина, заместитель Министра социальной политики Украины.

УФСИ вкладывает средства как в ремонт групп общего профиля, так и групповых помещений для детей с инвалидностью и инклюзивных групп. В частности, созданы 4 группы для детей с заболеваниями желудка, 1 группа для детей с нарушением психического развития, а также инклюзивные группы, которые посещают дети с синдромом Дауна и аутизмом. Для того, чтобы воспитатели комфортно чувствовали себя в таких колективах и эффективно работали со всеми детками УФСИ проводит тренинги для педагогов по повышению квалификации. В частности, 90 воспитателей приняли участие в тренинге "Кукла как персона".

Благодаря вновь созданным группам в детских садах Киева появилось более 200 рабочих мест.

Отдельно УФСИ вкладывает средства в ремонт дошкольных учреждений и школ в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и г. Львов. Именно в этих регионах организация создает социальное жилье для переселенцев. Сейчас уже заселены почти полсотни внутренне перемещенных лиц. Сейчас УФСИ ремонтирует социальные квартиры и общежития, чтобы к концу этого года заселить еще более 700 внутренних мигрантов.

"Кроме детских садов, один из приоритетных направлений нашей работы – помощь переселенцам. Именно поэтому мы создаем для них социальное жилье. Также вкладываем средства в ремонт школ, специализированных интернатов и организовываем обучающие мероприятия, где объединяем представителей власти, активных жителей и переселенцев вокруг решения проблем их общества. В частности, в рамках программы переквалификации "Достойный труд" уже приняли участие более 420 участников", – добавляет Андрей Лактионов.

За 2017 год УФСИ инвестировал в развитие всех социальных программ 155 млн грн. Об использовании этих средств организация отчиталась публично. УФСИ – первый из исполнителей проектов международной помощи в Украине, что начал проводить тендерные закупки через онлайн систему Prozorro. Детально ознакомиться с деятельностью и результатами работы УФСИ можно на сайте.

 
 
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