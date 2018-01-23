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23.01.2018

30 січня 2018 відбудеться дискусійна панель «Сучасна освіта та професії майбутнього»

Источник: Міжнародний журнал Community

30 січня 2018  року о 15.00

 дискусійна панель «Сучасна освіта та професії майбутнього»

 

Тема реформ в галузі освіти одна з най обговорюваних на форумах, круглих столах та  соціальних мережах. Але ситуація, на жаль, залишається незмінною – батьки не задоволені результатом навчального процесу, діти втрачають інтерес до навчання, вчителі розділились на два табори – ті, що бажають змін, і ті, що вважають освіту в Україні найкращою в світі. Так чи інакше але без нових ідей та шляхів їх реалізації ми ризикуємо щороку втрачати інтелектуальний потенціал країни, що масово покидає Україну для навчання за кордоном.

  

 З метою інформаційної кампанії  заплановано в 25 містах проведення дискусійної панелі на тему: «Сучасна освіта та професії майбутнього». За результатами усіх проведених заходів буде сформований лист на ім’я міністра освіти та науки України з побажаннями та рекомендаціями від усіх учасників начального процесу – батьків, дітей, педагогів щодо  начального процесу і  профорієнтаційної  робота з першого року навчання дитини.

 

Головна мета такого заходу  – дати розуміння батькам, дітям, педагогам про потреби суспільства через 10-20 років.

 

Ми глибоко переконані, що подібні заходи мають реалізуватись за підтримки та ініціативи перших осіб Держави, і зокрема, губернатора,  адже саме це формує правильне відношення суспільства до влади. До керівників, що приймають активну участь в діалозі.

 

Світ турбулентно змінюється. І нам вирішувати – бути у вирі подій, чи лише споглядати як розвиваються інші країни.

 

Регламент заходу:

 

15.00 - 15.15 Реєстрація учасників.

15.15 - 16.00 Трансформація професій в історичному контексті та прогноз на

                       найближчі 10-20 років. Спікер Тетяна Люлька

16.00 - 16.30 Дискусійна панель. Обговорення. Фіксування пропозицій.

 

На захід запрошені керівники шкіл, вчителі, батьки, діти, представники ЗМІ.

 

 

Ініціатор та організатор заходу – міжнародний діловий журнал «Community»

 

Адреса: м. Маріуполь, пр. Будівельників 60, (3 поверх, платформа коворкінгу "Роби Бізнес Сьогодні")

 

Посилання на подію у Facebook: https://www.facebook.com/events/138727923500439/

 

 

По всім питання телефонуйте: 093-586-78-00

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