30 січня 2018 відбудеться дискусійна панель «Сучасна освіта та професії майбутнього»

Источник: Міжнародний журнал Community

30 січня 2018 року о 15.00

дискусійна панель «Сучасна освіта та професії майбутнього»

Тема реформ в галузі освіти одна з най обговорюваних на форумах, круглих столах та соціальних мережах. Але ситуація, на жаль, залишається незмінною – батьки не задоволені результатом навчального процесу, діти втрачають інтерес до навчання, вчителі розділились на два табори – ті, що бажають змін, і ті, що вважають освіту в Україні найкращою в світі. Так чи інакше але без нових ідей та шляхів їх реалізації ми ризикуємо щороку втрачати інтелектуальний потенціал країни, що масово покидає Україну для навчання за кордоном.

З метою інформаційної кампанії заплановано в 25 містах проведення дискусійної панелі на тему: «Сучасна освіта та професії майбутнього». За результатами усіх проведених заходів буде сформований лист на ім’я міністра освіти та науки України з побажаннями та рекомендаціями від усіх учасників начального процесу – батьків, дітей, педагогів щодо начального процесу і профорієнтаційної робота з першого року навчання дитини.

Головна мета такого заходу – дати розуміння батькам, дітям, педагогам про потреби суспільства через 10-20 років.

Ми глибоко переконані, що подібні заходи мають реалізуватись за підтримки та ініціативи перших осіб Держави, і зокрема, губернатора, адже саме це формує правильне відношення суспільства до влади. До керівників, що приймають активну участь в діалозі.

Світ турбулентно змінюється. І нам вирішувати – бути у вирі подій, чи лише споглядати як розвиваються інші країни.

Регламент заходу:

15.00 - 15.15 Реєстрація учасників.

15.15 - 16.00 Трансформація професій в історичному контексті та прогноз на

найближчі 10-20 років. Спікер Тетяна Люлька

16.00 - 16.30 Дискусійна панель. Обговорення. Фіксування пропозицій.

На захід запрошені керівники шкіл, вчителі, батьки, діти, представники ЗМІ.

Ініціатор та організатор заходу – міжнародний діловий журнал «Community»

Адреса: м. Маріуполь, пр. Будівельників 60, (3 поверх, платформа коворкінгу "Роби Бізнес Сьогодні")

Посилання на подію у Facebook: https://www.facebook.com/events/138727923500439/

По всім питання телефонуйте: 093-586-78-00