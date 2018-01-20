20.01.2018
395 населенных пунктов в 3 областях остаются обесточенными
Источник: Українські новини
395 населенных пунктов в 3 областях остаются обесточенными по состоянию на 16:00 субботы.Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 16:00 опасных метеорологических явлений не наблюдается, погодные условия стабилизировались.
Обесточенными остаются 284 населенных пункта в Одесской области, 74 - в Черкасской и 7 - в Черниговской.
Для подвоза воды для населения и социальных объектов привлечено 11 единиц техники, из них от ГосЧС - 5 единиц техники, в частности подвезено 170 тонн воды.
Также указано, что движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев - Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях по одной полосе.
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