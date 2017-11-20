4 варианта выхода из кризиса для Ангелы Меркель

Источник: DW

В Германии - политический кризис. Попытка канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) сформировать новый кабинет министров по итогам выборов, состоявшихся еще 24 сентября, окончилась провалом.

Предварительные консультации о так называемой "Ямайке" вели представители четырех партий, имеющих в сумме парламентское большинство: (черные) консерваторы Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС и ХСС), (зеленый) "Союз-90"/"зеленые" и (желтые) либералы из Свободной демократической партии (СвДП).

В ночь на понедельник, 20 ноября, либералы отказались продолжать зондирующие переговоры, мотивируя свое решение непреодолимыми противоречиями участвующих в них партий. Что будет дальше? Каковы возможные пути выхода из сложившейся ситуации?

Возобновление союза с социал-демократами

Прежнее немецкое правительство, которое, кстати, остается исполняющим обязанности до сих пор, формировали консерваторы ХДС/ХСС вместе с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Социал-демократы понесли на выборах два месяца назад существенные потери, собрали всего 20,5 процента голосов. Это худший за всю послевоенную историю результат. Партийные стратеги решили, что причина снижения рейтинга СДПГ - участие в правительстве Ангелы Меркель на правах младшего партнера, а возобновление такого союза чревато дальнейшей маргинализацией партии.

Поэтому сразу после оглашения результатов выборов социал-демократы твердо объявили о переходе в оппозицию. Своего мнения они не изменили и после провала зондирующих переговоров о формировании "Ямайки". Однако, теоретически - и математически - реанимация так называемой "большой коалиции" ХДС/ХСС и СДПГ остается возможной. Вот и сегодня глава СДПГ Мартин Шульц в очередной раз исключил возобновление коалиции с консерваторами, но ему еще предстоит поговорить с федеральным президентом. В сумме консерваторы и социал-демократы имеют в бундестаге уверенное большинство, необходимое для избрания канцлера - 399 из 709 депутатских мест.

Правительство меньшинства

В отличие от некоторых других европейских стран, у Германии на федеральном уровне нет ни опыта, ни традиции управления государством, когда у правительства нет парламентского большинства. Но все бывает когда-нибудь в первый раз. Ведь и (так и не состоявшаяся) коалиция "Ямайка" была бы на общефедеральном уровне премьерой. Почему не попробовать правительство меньшинства?

Кроме пяти упомянутых партий - ХДС, ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленых", в новом составе бундестага представлены еще две - посткоммунистическая Левая партия и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). Если Ангела Меркель решится на правительство меньшинства - будь то с "зелеными" или, что более вероятно, с естественным союзником консерваторов - либералами, то для претворения в жизнь многих правительственных решений, например, законопроектов или получения санкции бундестага на какую-нибудь зарубежную миссию бундесвера, ей пришлось бы всякий раз искать новое парламентское большинство, то есть договариваться с какой-то из партий, не входящей в коалицию.

В бундестаге теперь представлены 7 партий

Опыт прежних лет показывает, что по целому ряду принципиальных вопросов внутренней и внешней политики в Германии существует довольно широкий межпартийный консенсус. Это касается, в частности, отношений с Россией и санкций ЕС, введенных за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Разница в подходах партий к этой теме - только в нюансах, даже Левые осуждают аннексию Крыма, а категорически против санкций и курса канцлера выступают только правые популисты из АдГ.

То есть, как считают некоторые немецкие аналитики, правительство меньшинства под руководством Меркель вполне могло бы оказаться дееспособным. Некоторые законопроекты получали бы поддержку, скажем, "зеленых" и социал-демократов, другие - только социал-демократов, или, допустим, социал-демократов и посткоммунистов, третьи - "зеленых" и либералов.

Как ни парадоксально, присутствие в бундестаге правых популистов может упростить канцлеру решение такой задачи. Ведь АдГ, скорее всего, будет из принципа всегда голосовать против нее, другие же партии, наверное, не захотят оказаться в одной компании с непримиримыми фрондерами.

Новые выборы

Авторы немецкой конституции учли негативный опыт Веймарской республики с ее досрочными выборами, которые в конце концов привели к власти нацистов. В Основной закон ФРГ встроен целый ряд механизмов, препятствующих политическим деятелям проводить всенародные голосования до тех пор, пока результат их не устроит.

Бундестаг вообще не может самораспуститься. Распустить парламент и назначить новые выборы имеет право федеральный президент, но только в тех случаях, когда депутаты оказываются неспособными выбрать канцлера или выносят главе правительства вотум недоверия.

Досрочные выборы на основании вотума недоверия канцлеру проводились в послевоенной истории Германии только три раза - в 1972, 1983 и в 2005 годах. При этом инициатива все три раза исходила от самих действовавших в те годы канцлеров.

Вилли Брандт (Willy Brandt), Гельмут Коль (Helmut Kohl) и Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) намеренно добивались вотума недоверия, чтобы открыть путь к досрочным выборам. Но у Ангелы Меркель такой возможности нет. Новый состав бундестага ее еще не избирал канцлером, поэтому она не имеет права ставить на голосование вопрос о доверии.

Чтобы повторить трюк своих предшественников, Меркель сначала должна быть избрана канцлером. Кандидатуру на этот пост предлагает бундестагу федеральный президент. Для избрания необходимо абсолютное большинство. Если его нет, инициатива выдвижения кандидата переходит от президента к парламенту. Если в течение 14 дней абсолютного большинства опять никто не получает, то в следующем туре парламентскому кандидату достаточно получить относительное большинство.

Но вот затем мяч снова возвращается на президентскую половину поля. Президент может распустить бундестаг и назначить новые выборы в ближайшие 60 дней, но может и утвердить кандидата, получившего хотя бы относительное большинство, на посту канцлера, и тем самым фактически привести к власти правительство меньшинства.

Сценарий Штайнмайера

Таковы три сценария возможного развития событий в Германии после провала предварительных консультаций о создании правительственной коалиции. Но есть и еще один.

После учредительного заседания бундестага нового созыва, канцлер Меркель и ее правительство подали в отставку. Как всегда в таких случаях, по просьбе президента сейчас они остаются при исполнении своих обязанностей. Никаких ограничений по времени для такого правительства немецкий Основной закон не устанавливает. А президент, в свою очередь, не обязан в определенный срок выносить на рассмотрение бундестага кандидатуру в канцлеры. Он может настаивать на продолжении коалиционных переговоров по формированию будущего правительства.

Пост федерального президента, напомним, в настоящий момент занимает бывший министр иностранных дел социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). На посту главы государства он обязан, правда, быть надпартийным, но ясно, что за кулисами он вполне может потянуть за ниточки с тем, чтобы побудить лидеров СДПГ пересмотреть свою позицию и все-таки согласиться на возобновление коалиции с консерваторами. Если не под руководством Ангелы Меркель, то какого-нибудь другого деятеля ХДС.