46 депутатов просят признать неконституционным Закон о декоммунизации
Источник: Українські новини
30.05.2017
46 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд признать неконституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Об этом говорится на сайте КС, передают Українські Новини.
Указано, что конституционное представление поступило в суд 30 мая. Инициаторами его стали депутаты от фракции "Оппозиционный блок".
Они считают, что закон о декоммунизации нарушает такие конституционные положения, как принцип правовой определенности, запрет цензуры, невмешательство в частную жизнь граждан.
Также, по их мнению, закон ограничивает граждан в праве участвовать в управлении государственными делами.
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