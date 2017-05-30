46 депутатов просят признать неконституционным Закон о декоммунизации

Источник: Українські новини

46 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд признать неконституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Об этом говорится на сайте КС, передают Українські Новини.

Указано, что конституционное представление поступило в суд 30 мая. Инициаторами его стали депутаты от фракции "Оппозиционный блок".

Они считают, что закон о декоммунизации нарушает такие конституционные положения, как принцип правовой определенности, запрет цензуры, невмешательство в частную жизнь граждан.

Также, по их мнению, закон ограничивает граждан в праве участвовать в управлении государственными делами.