Найти

46 депутатов просят признать неконституционным Закон о декоммунизации

Источник: Українські новини

30.05.2017

46 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд признать неконституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Об этом говорится на сайте КС, передают Українські Новини.

Указано, что конституционное представление поступило в суд 30 мая. Инициаторами его стали депутаты от фракции "Оппозиционный блок".

Они считают, что закон о декоммунизации нарушает такие конституционные положения, как принцип правовой определенности, запрет цензуры, невмешательство в частную жизнь граждан.

Также, по их мнению, закон ограничивает граждан в праве участвовать в управлении государственными делами.

Поделиться:
Умер известный украинский художник-дайвер, попавший в Книгу Гиннеса: подборка знаменитых работОпасность установки VPN: украинцев ловят "на живца" через подставные сервисы
Новости раздела