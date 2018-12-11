58% украинцев не поддерживают введение военного положения, - опрос

Источник: Українські новини

58% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не поддерживают решение о введении военного положения в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Из них 39% опрошенных совсем не поддерживают такое решение, 19% - скорее не поддерживают.

34% респондентов поддержали введение военного положения: 21% - полностью поддерживают, 12% - скорее поддерживают.

При этом 9% затруднились ответить на поставленный вопрос.

На вопрос о том, считают ли респонденты, что Россия совершила акт агрессии против Украины в ходе инцидента с военными кораблями в Азовском море 25 ноября, 58% опрошенных ответили утвердительно, 22% - отрицательно, 20% затруднились ответить.

Респондентов также попросили высказаться относительно ряда предложенных тезисов.

Так, 69% согласились, что введение военного положения было запоздалым решением, которое необходимо было принимать еще в 2014 году, после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе.

63% опрошенных поддерживают мнение, что Президент Петр Порошенко хотел ввести военное положение на 60 дней для переноса президентских выборов.

60% согласились с утверждением, что введение военного положения привлечет внимание мировой общественности к украинско-российскому конфликту, а 55% - что военное положение посодействует введению дополнительных санкций против России.

В то же время 56% респондентов не согласились с тем, что военное положение поможет улучшить обороноспособность государства, а 76% - с тем, что военное положение необходимо было вводить на всей территории Украины на 60 дней.

Респондентов также спросили, считают ли они Россию страной-агрессором.

62% опрошенных ответили утвердительно, 26 - отрицательно, 12% затруднились ответить.

Также их попросили оценить возможность полномасштабного военного вторжения в Украину: 29% оценили ее как среднюю, 22% - как высокую, 17% - как низкую, 21% считают, что никакой угрозы нет, а 11% затруднились ответить.

Опрос проводился 4-10 декабря среди 2 тыс. совершеннолетних граждан.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, Рада утвердила указ Порошенко о введении военного положения на 30 суток с 9:00 28 ноября.

Законодательство прямо запрещает проведение выборов в условиях военного положения, а по Конституции очередные выборы Президента должны состояться 31 марта 2019 года со стартом избирательного процесса 31 декабря.

Соответственно, Рада назначила выборы на 31 марта 2019 и одобрила введение военного положения только в 10 областях, которые граничат с Россией и непризнанным Приднестровьем, и только на 30 суток: с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря.