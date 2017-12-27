73 заложника освобождены из плена боевиков и уже едут домой

Источник: Українські новини

Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") заявляет о том, что процесс обмена пленными между Украиной и боевиками завершился. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой", - написала она.

Количество переданных боевикам людей она не уточнила.

Ранее планировалось провести обмен по формуле 74 на 306.

(Новость дополнена подробностями)

"27 декабря в районе Майорска, что в Донецкой области, произошло освобождение заложников. С тюрем боевиков были освобождены 73 украинцы, незаконно содержались в ОРДЛО", - сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Среди освобожденных - бойцы батальона "Кривбасс" Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево.

Также среди освобожденных - представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, которого боевики приговорили к 30 годам, потерпевшего страшных пыток в застенках ОРДО. Также среди освобожденных есть легендарные "киборги" - Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше находились в заложниках, еще по обороне Донецкого аэропорта.

Первый заместитель председателя парламента сообщила, что удалось освободить военнослужащих, достойно и мужественно держались в местах неволе - Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых, ранеными, схватили боевики в период с конца 2014 до начала 2016 во время самых тяжелых боевых действий на фронте.

Среди освобожденных - легендарный историк и религиовед, при котором боролись много людей доброй воли со всего мира, Президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, Президент Донецкой областной ОО "Центр Дискавери" Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев В.И. и другие.