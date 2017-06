"А что если это не медведь?". Мультфильм "Маша и Медведь"- орудие гибридной войны

И такое бывает

16.03.2017

Неизвестный рассказ Фицджеральда опубликуют в The New Yorker

Американский еженедельный журнал The New Yorker опубликовал ранее неизданный рассказ писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Текст рассказа появится в номере, который выйдет в печать 20 марта. Будет доступна также его электронная версия на сайте The New Yorker.