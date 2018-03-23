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23.03.2018

Абитуриентов и выпускников медуниверситетов ждут серьезные изменения: дипломы получат не все

Источник: Українські новини

Уже в этом году желающих учиться в медуниверситетах ждут серьезные испытания.  Поступить удастся далеко не всем, даже если у родителей есть связи и деньги. Еще жестче проверка знаний ждать тех, кто закончит обучение. Дипломы после шести лет обучения могут получить не все.

Об этом на пресс-кофе с журналистами сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, который в четверг, 22 марта, находился во Львове.

"Все знают, что у нас лечат хуже, чем за рубежом. Об этом говорят все. Говорят и о том, что кто-то уехал рожать за границу, кто-то - лечиться. Студенты бежали за границу. Все мы хотим, чтобы врач, к которому мы обратились за медицинской помощью, назначил нам правильную таблетку. А здесь все упирается в образование этого врача. Поэтому большая составляющая медицинской реформы, которая стартует в Украине, - это реформа медицинского образования. Уже в этом году абитуриентов ждут серьезные изменения", - говорит заместитель министра.

Никто, по словам Александра Линчевского, не отрицает того, что у нас есть способные, талантливые, исключительно мотивированы врачи. Но вместе с тем, когда в прошлом году провели мониторинговое исследование для врачей-интернов, включив в их тестовые задания некоторые вопросы международного теста по основам медицины, то этот международный экзамен сдали лишь 3% врачей-интернов.

"Так что получается? Мы с вами честно заплатили налоги, чтобы медуниверситет студентов научил. Студенты честно сдали вступительные экзамены, вступили в университет, учились шесть лет, а по истечении не имеют того образования, которое мы нуждаемся, только 3% являются более или менее европейского уровня. Где проблема? В университетах", - говорит Александр Линчевский.

Три рычага воздействия, повысят качество подготовки студентов-медиков

В этом году ситуация, по словам заместителя министра, должно измениться. Университеты являются автономные. Они сами составляют программы, сами решают, кого из преподавателей приглашать и тому подобное. Но государство имеет три основные инструменты влияния, которые заставят университеты задуматься над качеством подготовки студентов.

Первый минимальный проходной балл ВНО - 150. Если раньше в медуниверситеты набирали абитуриентов, которые имели всего 100 баллов, то уже в этом году поступать в медицинский вуз смогут лишь те, у кого будет 150 баллов и выше.

"Это в условиях вступления и очень надеюсь, что нам удастся отстоять эту позицию. К чему это приведет? Университеты недополучат более трети абитуриентов. Заметьте, более трети худших абитуриентов. Но есть колоссальное сопротивление против этого со стороны университетов, потому что это - живая копейка. Беда в том, что университет заинтересован взять плохого абитуриента. Он идет на контракт, платит за вступление, платит за пропуск за каждый экзамен. Сегодня наборы в университеты очень раздуты - мест почти столько же, сколько и выпускников школ", - говорит Александр Линчевский.

Второй: широкий конкурс. Куда поступают абитуриенты, туда автоматически пойдут деньги из государственного бюджета.

"Студенты "голосуют" ногами за университет. Средства пойдут в тот университет, куда студенты хотят поступать. Университеты начнут конкурировать друг с другом, они будут заинтересованы в бюджетниках, потому что они принесут им деньги. И это будет здоровая конкуренция. Механизм широкого конкурса поддержит сильные университеты, а слабые отпадут", - объясняет замминистра.

Третий: единый государственный квалификационный экзамен. Независимый центр тестирования проведет независимое оценивание обучения в университетах. И студент, который составит этот тест, получит диплом, не составит - остается без диплома.

"КРОК существует уже 20 лет. Но сама процедура сдачи экзамена теперь будет жестче. Мы к этому экзамену добавляем вопрос по международному тесту основ медицины. Такое тестирование проходят во всех цивилизованных странах мира для оценки качества обучения. Вопрос не возможно подделать или купить. Текстовые задачи составляют в США, под охраной доставят в Украину, раздадут студентам. Они ответят на вопросы, задачи запечатывают, везут в США и там выставляют оценку. Этот экзамен сдадут не все. Окажется, что некоторые зря шесть лет ходил в университет", - говорит Александр Линчевский.

Но эти государственные инструменты, по его словам, заставят университеты по-другому взглянуть на качество подготовки студентов, хорошо подумать над тем, кого пригласить преподавать: племянника или человека, который действительно научит. И тогда со стен медицинского вуза действительно получится врач, который сможет правильно оценить состояние пациента и назначить правильную таблетку.

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