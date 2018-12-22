Ад от Илона. Что Маск устроил работникам Tesla

Источник: Корреспондент.net

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск несколько лет назад стал бизнес-иконой, в том числе, благодаря успеху электрокара Model S. Только за одну неделю после анонса следующей серийной модели Model 3 Tesla получила более 300 тысяч заявок на новый автомобиль.

Летом 2016 года Маск объявил топ-менеджерам новая цель Tesla - запустить производство на четыре месяца раньше запланированного срока и выпускать по пять тысяч машин в неделю. Далее произошло то, что сам Маск назвал "производственным адом".

Издание Wired пообщалось с десятками бывших и нынешних сотрудников Tesla, которые рассказали, что Илон Маск третирует инженеров, называет всех идиотами и почти каждый день кого-то увольняет по странным причинам. Корреспондент.netрассказывает подробности.

Производственный ад на Гигафабрике

Юный инженер Tesla несказанно обрадовался, получив в октябре 2017 года должность на Гигафабрике в Неваде, гигантском заводе компании по производству аккумуляторов. Весь прошлый год он провел на чемоданах, вкалывая по 13 часов в день, семь дней в неделю. И вот ему звонит коллега сообщить, что Маск просит его совета, начинается статья Wired.

Маск проводил на Гигафабрике выходные напролет, пытаясь понять, почему ничего не работает, почему сборка дает брак, почему программное обеспечение дает сбои. Маск добивался на своих фабриках максимального уровня автоматизации.

Однако эта тотальная роботизация, к которой стремился Маск, привела к задержкам и неисправностям. Tesla потратила на строительство Гигафабрики миллиард долларов, однако все пошло не так.

Ближе к ночи субботы Маск сердито инспектировал один из механизированных модулей производственной линии, пытаясь выяснить, в чем же дело, когда на помощь ему вызвали молодого инженера.

"Дружище, эта херня не пашет. Это твоя работа?", - спросил Маск

Инженер опешил. Маска он видит впервые в жизни и не знает точно, о чем именно его спрашивал Маск и почему он такой сердитый.

- Вы программу имеете в виду или дизайн?

- Так это твоя, *** (нецензурная лексика), работа или нет?

- Боюсь, я не понимаю, о чем вы.

- Ну ты, *** (нецензурная лексика), и дебил! Вали отсюда на хрен, и чтоб я тебя здесь больше не видел.

Через минуту его непосредственный начальник сообщил, что он уволен личным приказом Маска. Инженер был шокирован, поскольку работал не покладая рук и ожидал положительного отзыва от начальства, но получил приказ об увольнении.

Через несколько недель за низкую производительность начались массовые увольнения. Всего обещали выставить 700 человек. Маск собирался поговорить с оставшимися, вдохновить их остаться и вынести грядущий "производственный ад".

Летом 2016 года Маск собрал топ-менеджеров и объявил новую цель - запустить производство к июлю следующего года, на четыре месяца раньше запланированного срока. Для этого производство должно быть полностью автоматизировано, заявил миллиардер.

"Мы должны создать машину, которая будет изготавливать машины" - сказал Маск.

В ответ он услышал, что это совершенно невозможно. Следующие несколько недель инженеры продолжали спорить с ним, и тогда проявилась тревожная тенденция увольнений.

Один из менеджеров Tesla объяснил, что у Илона Маска иногда случаются "приступы яростного увольнения". Другой сотрудник рассказал, что каждый в его отделе приходил на работу и опасался, что этот день станет его последним днем в компании.

Третий оправдывает Маска, ведь "целью Tesla является спасение мира".

"Что значат чувства одного человека по сравнению с судьбами миллионов? Илон заботится о всем человечестве, но ему нет дела до отдельных личностей", - сказал он.

Многие сотрудники также вспоминают неожиданные припадки Илона Маска, когда он просто начинал кричать на окружающих и называть всех идиотами за малейшую ошибку.

Его настроение стало еще более изменчивым после выпуска первых тридцати Model 3. Иногда он был весел, постоянно шутил и прерывал совещания, чтобы заставить его участников посмотреть комедию Монти Пайтон, иногда один и тот же эпизод по несколько раз.

Сотрудники также рассказывают, что Маск не переносит запахи туалетной воды и духов и, вообще, крайне восприимчив к любым запахам. Они также могли вывести его из себя.

Wired также пишет, что одного из кандидатов Илон Маск отказался брать еще до собеседования из-за того, что тот пришел в синих ботинках.

За два года компанию Tesla покинуло почти сорок топ-мендежеров.

Издание отмечает, что причиной тяжелого состояния Маска могло стать расставание с моделью Эмбер Херд. Он становился все более агрессивным.

Официальный представитель Tesla объяснил приведенные эпизоды в публикации тем, что "Илон заботится о всех людях, которые работают в его компаниях" и увольнять кого-то Маску сложно, но приходится.

"Ему приходится принимать тяжелые решения об увольнении людей, которые не справляются со своей работой и ставят будущее всей компании под угрозу", - заявил представитель Tesla.

В июле этого года сотрудники Tesla получили письмо, в котором говорилось, что за неделю компания произвела 5031 автомобиль.

"Думаю, мы только что стали настоящим автопроизводителем. Невероятная работа удивительной команды. Не могу выразить, как горд тем, что тружусь рядом с вами", - писал Маск в письме письме.

Однако главной цели - построить полностью автоматизированный завод - Илон Маск пока не достиг.

Эксцентричный миллиардер

В декабре в во время интервью телеканалу CBS у Маска спросилми, как он относится к тому, что его часто называют "эксцентричным" и "склонным к драме".

"Склонный к драме? Звучит не так уж плохо, на самом деле. Мне даже понравилось. Но я веду себя как обычно. Конечно, я находился в состоянии безумного стресса на протяжении сумасшедших часов. Но система бы сломалась, если бы я был по-настоящему безрассуден", - сказал Маск.

Летом Илон Маск дал откровенное интервью New York Times, во время которого то плакал, то смеялся. Газете он рассказал о выгорании на работе.

"Иногда я не покидал завод по три-четыре дня, все эти дни я не выходил наружу. Это было за счет общения с детьми и общения с друзьями", - рассказал Маск.

На вопрос о том, не сказалась ли такая нагрузка на физическом здоровье, он ответил: "На самом деле это было правда не слишком хорошо. Некоторые мои друзья были всерьез обеспокоены".

По словам Маска, прошедший год стал для него "самым тяжелым и болезненным" за всю его карьеру.

"Он был мучительным", - отметил бизнесмен.

В интервью Маск также рассказал о скандальном твите. 7 августа он написал в Twitter, что может сделать компанию частной, выкупив ее акции по 420 долларов.

Заявление миллиардера вызвало недоумение участников рынка, поскольку о подобных намерениях в отношении публичной компании следует сообщать не в Twitter, а регуляторам.

18 сентября агентство Bloomberg сообщило, что министерство юстиции США из-за твита Маска завело на компанию Tesla уголовное дело о мошенничестве.

В интервью NYT, он сначала хотел написать 419 долларов, но прикинул, что число 420 "более удачливое". Это был намек на символическую связь числа с марихуаной, считает газета.

Поэтому у журналистов тут же возник вопрос: был ли Маск трезв, когда писал твит и понимал ли, что может довести свою компанию до суда и поставит под удар собственную репутацию.

Сам бизнесмен утверждает, что был в ясном сознании. Однако исполнительница Азилия Бэнкс, подруга девушки Маска - певицы Граймс, которая в тот момент была с ними в одном доме, написала в Instagram, что миллиардер был "под кислотой", когда писал тот твит.