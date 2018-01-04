Адвокат Ноздровской начал частное расследование

Источник: Корреспондент.net

Убийство погибшей Ирины Ноздровской расследуют также частные детективы. Об этом заявил ее адвокат Виталий Мацелюх, который вместе с коллегами инициировал собственное расследование.

По его словам, предварительные выводы позволяют предположить, что виновными в убийстве Ноздровськои могут быть не родственники Россошанского.

"Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана (сестра Ноздровской. - Ред.), иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству", - сказал адвокат.

Он также отметил, что пока не может прокомментировать эту ситуацию подробнее.

По словам Мацелюха, судебный процесс по убийству сестры Ноздровской был очень сложным делом, где приходилось бороться за проведение многих экспертиз.

Напомним, 1 января в Киевской области в одной из рек правоохранители нашли тело пропавшей правозащитницы Ирины Ноздровской. Ранее женщина вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.