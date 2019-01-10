10.01.2019
Адвокат рассказал, когда ждать суда над моряками
Источник: Корреспондент.net
Суд по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее, чем через год.
"Сам суд, если он будет, состоится не ранее, чем через год. Быстрее всего - через полгода, но это нереалистично. Поэтому очень важно до суда не довести", - заявил адвокат.
По его словам, такие суды имеют уже подготовленный приговор и имеют исключительно формальный вид.
"Эти заседания вообще не стоит рассматривать, как суд по делу моряков", - добавил Новиков.
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