Адвокат рассказал, когда ждать суда над моряками

Источник: Корреспондент.net

Суд по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее, чем через год.

"Сам суд, если он будет, состоится не ранее, чем через год. Быстрее всего - через полгода, но это нереалистично. Поэтому очень важно до суда не довести", - заявил адвокат.

По его словам, такие суды имеют уже подготовленный приговор и имеют исключительно формальный вид.

"Эти заседания вообще не стоит рассматривать, как суд по делу моряков", - добавил Новиков.