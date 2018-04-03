03.04.2018
Адвокат Савченко заявил о самоотводе
Источник: Корреспондент.net
Адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу лишенной неприкосновенности народного депутата Надежды Савченко. Об этом во вторник, 3 апреля, он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
"Самоотвод. Не хотел подавать, но..." - написал он.
Согласно опубликованному заявлению, Савченко и Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи, копия которого вместе с договором о расторжении сотрудничества прилагается к заявлению адвоката.
Теперь адвокат ждет ответа Службы безопасности Украины, куда направил свое заявление.
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