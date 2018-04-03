Адвокат Савченко заявил о самоотводе

Источник: Корреспондент.net

Адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу лишенной неприкосновенности народного депутата Надежды Савченко. Об этом во вторник, 3 апреля, он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Самоотвод. Не хотел подавать, но..." - написал он.

Согласно опубликованному заявлению, Савченко и Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи, копия которого вместе с договором о расторжении сотрудничества прилагается к заявлению адвоката.

Теперь адвокат ждет ответа Службы безопасности Украины, куда направил свое заявление.