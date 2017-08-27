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27.08.2017

Адвокат Януковича обвинил Кобзона во лжи

Источник: КорреспонденТ.net

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк опроверг заявление Иосифа Кобзона о том, что Янукович живет в Подмосковье, по соседству с ним.

В эфире канала 112 Украина Сердюк сообщил, что распространенная Кобзоном информация является фейком.

На вопрос о том, может ли адвокат подтвердить, что Виктор Янукович сейчас проживает на ул. Лесной, 25 в селе Баковка Московской области, Сердюк ответил:

"Адрес не соответствует действительности. Адрес, что полностью совпадает с его местом жительства – Ростов-на-Дону, ул. Яременко, 81, поэтому вся информация, которая распространялась в последнее время, не соответствует действительности. И адрес (в Ростове-на-Дону, - ред.) подтвержден, туда ездили много раз журналисты, предоставлены все документы. Поэтому и адрес, который был распространен Иосифом Кобзоном, является фейком", - сказал адвокат.

"Этот адрес придуманный, придуманный по неизвестным причинам Кобзоном", - сказал адвокат Януковича.

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