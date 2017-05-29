Адвокат Януковича потерял голос, суд перенесли

Источник: КорреспонденТ.net

В заседании суда в подготовительном судебном заседании по делу Януковича объявлен перерыв до 16 июня, сообщает Украинская правда.

Такое решение в понедельник, 29 мая, объявил председательствующий судья Владислав Девятко. В ходе судебного заседания адвокат Виталий Сердюк выступал с ходатайствами, начиная с 10 утра и начал терять голос.

"Я просил бы перенести. Есть необходимость и прокурору, и защите отдохнуть. Я настаиваю на перерыве. Материалов много, голоса уже мало", - отметил он.

В свою очередь прокуроры настаивали на продолжении судебного заседания.

"Суд понимает сложность дела и сложность доказывания, поэтому мы понимаем вас. Суд усматривает, что вы теряете возможность выступать", - сказал судья Девятко к Сердюка.

Также суд хотел объявить перерыв до 8 июня, однако Сердюк попросил объявить перерыв до 16 июня, так как с 5 по 16 июня его не будет в стране. Суд согласился с доводами адвоката и назначил заседание на 9:00 16 июня.