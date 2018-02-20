Адвокаты Януковича намерены задать Порошенко в суде "сотни вопросов", присланных гражданами Украины

Источник: Українські новини

Адвокаты бывшего Президента Украины Виктора Януковича заявляют, что получили множество вопросов от граждан к действующему главе государства Петру Порошенко, которого 21 февраля допросят в качестве свидетеля в деле о государственной измене.

Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Судя по сотням вопросов, которые приходили к нам от неравнодушных граждан, журналистов, правозащитников, люди уже понимают, кто на самом деле должен ответить за потерю Крыма, и все дальнейшие трагические события… Мы искренне благодарим всех, кто прислал свои вопросы. Некоторые из них слишком эмоциональны, чтобы быть зачитанными в судебном заседании. Но темы, упомянутые в ваших вопросах, в суде обязательно будут подняты", - написал адвокат.

Также адвокат пояснил, что присланные вопросы были отсортированы в зависимости от отношения их к делу.

Несколько дней назад адвокаты Януковича в соцсети Facebook предложили всем желающим отправить вопросы, которые будут заданы в суде Порошенко. При этом подчеркивалось, что "на суде Порошенко будет выступать не как Президент страны, а как свидетель — под присягой и будет нести ответственность за правдивость сказанного".