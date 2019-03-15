Аэропорт Ужгорода принял первый рейс с 2016 года

Источник: Корреспондент.net

Аэропорт Ужгород в пятницу, 15 марта, принял рейс авиакомпании Мотор Сич. Таким образом, аэропорт возобновил обслуживание регулярных рейсов, которые не выполнялись сюда с лета 2016 года, сообщает ЦТС.

Указано, что первый рейс в аэропорту встречал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Выполнили первый рейс по поручению президента Петра Порошенко. Поздравляем Ужгород!" - прокомментировал чиновник.

Известно, что рейсы будут выполняться по маршруту Киев-Львов-Ужгород. Вылет из Киева будет осуществляться в 10:00, остановка во Львове составит 1 час 15 минут, перелет в Ужгород будет осуществляться с 12:30 до 13:00. Общее время пути из Киева в Ужгород составит три часа. На обратном пути предусмотрена более длительная остановка во Львове, из-за чего дорога из Ужгорода в Киев займет 4 часа 40 минут.