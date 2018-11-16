Афера года. Как в США бездомному деньги собирали

Источник: Корреспондент.net

Аферисты умеют играть на сострадании. Так американцы насобирали круглую сумму бездомному, который якобы спас девушку на дороге. В итоге оказалось, что вся эта история – чистейший вымысел.

Теперь всем фигурантам дела предъявлены обвинения в хищении путем обмана и сговоре. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Помочь бездомному

27-летняя Кейт Макклюр запустила кампанию сбора денег для бездомного Джонни Боббита в конце 2017 года.

Она сообщила, что он якобы помог ей на трассе, когда у нее заглохла машина, купив на последние 20 долларов канистру бензина.

У девушки не было с собой наличных, чтобы отблагодарить Боббита, но через несколько дней она снова проезжала мимо — и остановилась, чтобы передать бездомному немного денег и теплую куртку.

В течение следующих нескольких недель МакКлюр привезла ему еще перчатки, теплые носки, шапку, питательные батончики, подарочные карты в супермаркет.

В конце концов, девушка решила помочь бездомному, запустив кампанию на краудфандинговой платформе GoFundMe. Целью было собрать 10 тысяч долларов, чтобы помочь Боббиту снять жилье и оплачивать аренду несколько месяцев, пока он снова не найдет работу.

Однако к Рождеству было собрано более 400 тысяч. О кампании стало широко известно, а герои истории давали комментарии СМИ.

Первые проблемы

Помогать собирать деньги МакКлюр помогал ее бойфренд Марк ДʼАмико. Увидев, как быстро поступают деньги и как сильно сумма превышает ожидаемую, организаторы сбора задались новой целью — купить Джонни Боббиту дом и автомобиль, о котором он всегда мечтал, — Ford Ranger 1999 года выпуска. МакКлюр писала, что оставшиеся деньги отправятся на два разных сберегательных счета, чтобы обеспечить будущее Боббита. По ее словам, этот план “Джонни составил вместе с юристом и финансовым консультантом”.

“Ему больше никогда не придется заботиться о том, есть ли у него крыша над головой” — писали МакКлюр и ДʼАмико в обновлениях на странице кампании.

По словам самого Боббита, никакой встречи с юристом никогда не было. Как не было и покупки дома с автомобилем.

Как пишет газета The Philadelphia Inquirer, пара поселила бездомного в доме на колесах, который находился на принадлежащем им участке в городском поселении Флоренс, штат Нью-Джерси. Вместо своего “автомобиля мечты” Боббит получил старый пикап, который вскоре сломался. Оба транспортных средства были куплены на имя МакКлюр, чтобы бывший бездомный не смог их продать. В итоге девушка их продала. А Боббит, как раньше, живет под мостом.

МакКлюр утверждает, что поначалу она и ее молодой человек позволили Боббиту самостоятельно распоряжаться деньгами, но он моментально тратил “тысячи долларов”, в том числе на наркотики.

Боббит признает, что он наркозависимый и что действительно тратил деньги на наркотики. Однако, по его словам, это были совсем небольшие суммы — в пределах 15 долларов в день. А 25 тысяч долларов, которые МакКлюр и ДʼАмико однажды выдали ему наличными, он отправил родным и раздал друзьям. Несколько раз с момента окончания кампании на GoFundMe Боббит попадал в реабилитационный центр и сбегал из дома, чтобы вновь оказаться на улице.

Боббит считает, что МакКлюр и ДʼАмико потратили собранные деньги на путешествия и азартные игры. Также бездомный считает подозрительным, что МакКлюр, которая работает на ресепшене в транспортной компании Нью-Джерси, может позволить себе новый BMW, который она недавно приобрела. Кроме того, он сомневается, что ДʼАмико и МакКлюр ездили в отпуск в Калифорнию, Флориду и Лас-Вегас, а также летали на вертолете над Большим каньоном, на собственные деньги.

В итоге, в августе 2018 года Боббит подал на Макклюр и ДʼАмико в суд, заявив, что они перевели ему лишь 75 тысяч долларов из 400 тысяч, а остальное тратили на себя. Макклюр и ДʼАмико отрицали эти заявления.

Расследование правоохранителей

Именно иск Боббита привлек внимание властей к этой истории.

По версии следствия, вся история с помощью на заправке была выдумана. Обвинители считают, что Боббит и Макклюр с ДʼАмико познакомились по крайней мере за месяц до запуска краудфандинговой кампании на сайте GoFundMe — предположительно, это произошло возле казино в Филадельфии, куда часто ездили Макклюр и ДʼАмико и где бывал Боббит.

Следователи узнали, в частности, что вскоре после запуска кампании Макклюр написала кому-то из друзей, что “история про бензин полностью выдумана” — и что она “должна была что-то придумать, чтобы людям стало грустно”, рассказал прокурор.

Также выяснилось, что Макклюр и ДʼАмико потратили часть собранных денег на дорогие сумки, украшения, поездку в Лас-Вегас на Новый год и на машину BMW; до 85 тысяч долларов они сняли в банкоматах около казино в разных городах США. К марту 2018 года у них оставалось около 10 тысяч долларов, однако Макклюр надеялась заработать благодаря соглашению на выпуск книги об их помощи Боббиту.

Джонни Боббит в 2012 году описал в фейсбуке похожую историю про то, как на последние деньги помог женщине с машиной на трассе. “Не думаю, что это совпадение”, — говорит прокурор.

Он отметил, что бездомный, по его мнению, заслуживает сочувствия из-за своих условий жизни и борьбы с наркозависимостью, а также благодарности за службу в рядах американских морпехов, однако необходимо помнить, что он был полным соучастником схемы.

“История могла показаться слишком хорошей, чтобы быть правдой. К сожалению, так оно и вышло. Краудфандинговая платформа GoFundMe заявила, что возместит деньги всем 14 тысячам участникам кампании.

Макклюр и ДʼАмико сдались властям 14 ноября в штате Нью-Джерси, позже их отпустили. В тот же день Боббит был арестован в Филадельфии.