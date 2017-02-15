14 Марта ALEKSEEV выступит в Мариуполе в рамках первого Всеукраинского тура!

Триумфатор в номинации «Открытие года» по в ерсии YUNA, обладатель награды «Проры в года» престижной музыкальной премии M1 Music Awards, и «Песня года», пе в ец ALEKSEEV отпра в ляется в с в ой первый тур по городам Украины.

Успех дебютного альбома артист закрепит одноименным нон-стоп шоу "Пьяное солнце", которое покажет в 12-ти городах. Презентация студийного альбома самого романтичного пе в ца Украины сим в олично началась 14 фе в раля, в День в сех в любленны х!

Каждый зритель гастрольного тур не сможет лично попытаться разгадать феномен ALEKSEEV , который в сего за год с в оего т в орческого пути сумел с легкостью занять в ерхние строчки радио-чарто в , получить в се знако в ые музыкальные награды СНГ, дать больше 150-ти концерто в и в любить в себя сотни тысяч слушателей!

Лучшие музыканты на сцене, грандиозные решения с в ета и уникальный голос ALEKSEEV , который откры в ает в людях самые чистые поры в ы! На концертах проз в учат хиты: "Сно в осколки", "А я плы в у", "Пьяное солнце", "Ома", "Океанами стали", а также но в ые песни-откро в ения из альбома-но в еллы "Пьяное солнце".

"Голос - это в се, что у меня есть сегодня. Альбом "Пьяное солнце" - это дне в ник моих жизненных событий. Я спою о том, о чем не могу го в орить. Я жду В ас..." - заинтриго в ал ALE KSEEV .

Только за первый год гастрольной жизни исполнитель успел собрать аншлаги на с в оих в ыступлениях в Израиле, Молдо в е, Азербайджане, Эстонии, Белоруссии, Лат в ии, Германии и других странах СНГ. В се концерты молодого артиста заканчи в аются лико в анием публики и исполнением хито в ALEKSEEV в унисон. В о в т орой поло в ине каждого концерта зрители традиционно поют стоя, не усижи в ая на с в оих местах, а со сцены артиста не отпускают без в ызо в а на бис.

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ALEKSEEV

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Мариуполь ALEKSEEV посетит 14 марта. Концерт артисты состоится в ДК Металлургов в 19:00

Атмосфера наыступленияхпо-соему уникальна - соим голосом исполнитель достает из далеких глубин сознания самыеысокие чуста и засталяет ценить то самое настоящее, что естькаждом из нас.