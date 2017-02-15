14 Марта ALEKSEEV выступит в Мариуполе в рамках первого Всеукраинского тура!
Источник: karabas.com
15.02.2017
ALEKSEEV везет новую концертную программу "Пьяное солнце" в Мариуполь!
Триумфатор в номинации «Открытие года» по версии YUNA, обладатель награды «Прорыв года» престижной музыкальной премии M1 Music Awards, и «Песня года», певец ALEKSEEV отправляется в
свой первый тур по городам Украины.
Успех дебютного альбома артист закрепит одноименным нон-стоп шоу "Пьяное солнце", которое покажет в 12-ти городах. Презентация студийного альбома самого романтичного певца Украины символично началась 14 февраля, в День всех влюбленны
х!
Каждый зритель гастрольного турне сможет лично попытаться разгадать феномен ALEKSEEV, который всего за год своего творческого пути сумел с легкостью занять верхние строчки радио-чартов, получить все знаковые музыкальные награды СНГ, дать больше 150-ти концертов и влюбить в себя сотни тысяч слушателей!
Лучшие музыканты на сцене, грандиозные решения света и уникальный голос ALEKSEEV, который открывает в людях самые чистые порывы! На концертах прозвучат хиты: "Снов осколки", "А я плыву", "Пьяное солнце", "Ома", "Океанами стали", а также новые песни-откровения из альбома-новеллы "Пьяное солнце".
"Голос - это все, что у меня есть сегодня. Альбом "Пьяное солнце" - это дневник моих жизненных событий. Я спою о том, о чем не могу говорить. Я жду Вас..." - заинтриговал ALE
KSEEV.
Только за первый год гастрольной жизни исполнитель успел собрать аншлаги на своих выступлениях в Израиле, Молдове, Азербайджане, Эстонии, Белоруссии, Латвии, Германии и других странах СНГ. Все концерты молодого артиста заканчиваются ликованием публики и исполнением хитов ALEKSEEV в унисон. Во вт
орой половине каждого концерта зрители традиционно поют стоя, не усиживая на своих местах, а со сцены артиста не отпускают без вызова на бис.
Мариуполь ALEKSEEV посетит 14 марта. Концерт артисты состоится в ДК Металлургов в 19:00
Купить, забронировать билеты:
ALEKSEEV Тур "Пьяное солнце", промо
ALEKSEEV "Океанами стали"