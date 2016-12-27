Премьеры в кинотеатре Савона на этой неделе
Источник: savona.com.ua
27.12.2016
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Ваяна 3DДата выхода: 2016-12-22
Длительность: 105 мин.
Жанр: Мюзикл, Приключения, Мультфильм, Семейный, Фэнтези
Краткий обзор:
Действие происходит 2000 лет назад, в островах Тихого океана. Дочка вождя, 14-летняя мечтательница Моана Ваялики, чтобы найти свою семью, отправляется...
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Пробуждение 3DДата выхода: 2016-12-22
Длительность: 125 мин.
Жанр: Драма, Фантастика, Приключения, Мелодрама
Краткий обзор:
Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым...
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Мы продолжаем показ:
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Призрачная красотаДата выхода: 2016-12-15
Длительность: 100 мин.
Жанр: Драма
Краткий обзор:
Главный герой работает в рекламном агентстве Нью-Йорка. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Ко...
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Изгой-один: Звёздные войны. Истории 4КДата выхода: 2016-12-15
Длительность: 140 мин.
Жанр: Фантастика, Приключения, Фэнтези
Краткий обзор:
Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому эпизоду «Звёздных Войн». Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую ...
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Изгой-один: Звёздные войны. Истории 3DДата выхода: 2016-12-14
Длительность: 135 мин.
Жанр: Боевик, Фантастика, Приключения
Краткий обзор:
Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому эпизоду «Звёздных Войн». Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую ...