Премьеры в кинотеатре Савона на этой неделе

Ваяна 3D Дата выхода: 2016-12-22

Длительность: 105 мин.

Жанр: Мюзикл, Приключения, Мультфильм, Семейный, Фэнтези

Краткий обзор:

Действие происходит 2000 лет назад, в островах Тихого океана. Дочка вождя, 14-летняя мечтательница Моана Ваялики, чтобы найти свою семью, отправляется...

Пробуждение 3D Дата выхода: 2016-12-22

Длительность: 125 мин.

Жанр: Драма, Фантастика, Приключения, Мелодрама

Краткий обзор:

Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым...

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Призрачная красота Дата выхода: 2016-12-15

Длительность: 100 мин.

Жанр: Драма

Краткий обзор:

Главный герой работает в рекламном агентстве Нью-Йорка. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Ко...

Изгой-один: Звёздные войны. Истории 4К Дата выхода: 2016-12-15

Длительность: 140 мин.

Жанр: Фантастика, Приключения, Фэнтези

Краткий обзор:

Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому эпизоду «Звёздных Войн». Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую ...