Африн: одна неделя в смертельном страхе

Источник: DW

Наконец-то Камаль Сидо получил весточку от своей сестры. В голосовом сообщении на его мобильном говорится, что все живы - хотя ситуация и тяжелая. Семья Камаля живет в Африне, том самом городе на сирийско-турецкой границе, где сейчас идут военные столкновения. А Камаль, который тоже родился в Африне, живет и работает сейчас в Германии.

Поддерживать связь с семьей - матерью и сестрой - ему в последние дни все сложнее: интернет не работает, телефонная связь постоянно обрывается с каждой новой волной обстрелов. Военная операция под названием "Оливковая ветвь" продолжается уже почти неделю и направлена, согласно официальным заявлениям из Анкары, против курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG), которые власти Турции считают сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК). В YPG это отрицают.

Плотина в Африне - под угрозой

По данным сирийских правозащитников, за первые 5 дней военной операции погибли не менее 100 человек, в том числе и из числа мирных жителей. Турецкие военные, напротив, подчеркивают, что "Оливковая ветвь" направлена исключительно против террористов, а гражданское население находится под защитой армии.

Тем не менее около 324 тысяч жителей Африна и окрестностей подвергаются сейчас серьезной опасности. "Они испытывают смертельный страх",- говорит Камаль Сидо. Спастись от ударов авиации людям негде, в городе фактически нет бомбоубежищ - за исключением разве что нескольких построенных недавно жилых домов. Поэтому люди прячутся в горных пещерах, продолжает Камаль. И еще жители города опасаются, что турецкие ВВС намеренно или случайно могут повредить плотину, от которой полностью зависит наличие питьевой воды в Африне.

Нормальная жизнь в городе прекратилась. Школы закрыты, получить медицинскую помощь можно с большим трудом. Люди стараются без крайней надобности не выходить на улицу. Запасы продовольствия постепенно истощаются - в том числе и у родных Камаля Сидо. Купить что-нибудь съестное непросто: из-за тяжелой транспортной ситуации цены в городе сильно выросли. "На единственной дороге - в сторону Алеппо - опасно, торговцы боятся по ней ездить", - рассказывает Камаль. И пока налеты авиации не прекратятся, никто этой дорогой ездить не будет.

Исламисты в Сирии снова наступают

Но страх внушает жителям Африна не только турецкая армия, но и вооруженные исламисты, воюющие на стороне Турции против курдов. Ирфан Ортак, председатель Центрального совета езидов в Германии, менее всего доверяет поддерживаемой Анкарой так называемой "Свободной сирийской армии". Ее бойцы выполняют военные задачи вместе с турецкими военными. Несмотря на патетическое название, не нужно обманываться, призывает Ирфан: это те же самые джихадисты, с которыми боролись в Ракке и Мосуле, считавшихся оплотами ИГИЛ.

Центральный совет езидов в Германии создал кризисный штаб, цель которого состоит в поддержании контакта с примерно 15 тысячью езидов Африна. "Опасность угрожает 8 езидским деревням, - рассказывает Ирфан. - Одна деревня уже полностью опустела, после гибели одного из ее жителей все остальные ушли". Он призывает сделать все возможное, чтобы этот регион в северной Сирии не лишился бы христианского и езидского населения.

Бегство от деревни к деревне

Впрочем, и у проживающих в Африне мусульман-суннитов растут опасения перед военной операцией. "Моя мать - консервативная мусульманка, но для Эрдогана и джихадистов этого недостаточно, - опасается Камаль Сидо. - Там, где я вырос, женщины всегда ходили с непокрытой головой. Когда придут Эрдоган и исламисты, это будет уже невозможно".

В итоге, говорит Камаль, большинство людей в городе сейчас просто сидят по домам. Да и куда им деться? "Только ходить от деревни к деревне. Есть только одна дорога - на Алеппо, но турецкие самолеты в воздухе круглосуточно", - объясняет Камаль.

И все же, несмотря на опасность, не менее 5 тысяч беженцев уже покинули Африн, считают в ООН. Число беженцев может вырасти: по словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, наступление против курдских вооруженных формирований на севере Сирии может быть расширено.