Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины

Источник: КорреспонденТ.net

Рейтинг Украины подтвердило международное рейтинговое агентство Fitch на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

Так, отмечается, что подтвержден долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

"Рейтинг Украины отражает ограниченные возможности привлечений на внешних рынках, большой госдолг и вялотекущие структурные преобразования, а также слаборазвитый банковский сектор и политические риски", - говорится в релизе.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы "В" означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.