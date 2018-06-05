Ахметов увеличил состояние на четверть - Bloomberg

Источник: Корреспондент.net

Украинский миллиардер Ринат Ахметов увеличил собственные доходы на 1,3 миллиарда долларов с начала года. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg.

По данным издания, рейтинг YTD, то есть увеличения состояния от начала года до сегодня, составил 1,3 миллиарда долларов, что является почти четвертой частью всех состояний бизнесмена.

Последнее поступление в бюджет Ахметова составило 79,8 миллиона долларов.

Общее состояние Ахметова насчитывают более шести миллиардов долларов США. Таким образом он занимает 282 место в рейтинге Bloomberg среди самых богатых людей мира.