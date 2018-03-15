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15.03.2018

AI: Власти России ужесточили борьбу с политическими оппонентами в преддверии выборов

Источник: DW

Незадолго до президентских выборов 18 марта в России усилились преследования политических активистов. Противников действующих властей задерживают и арестовывают по произвольным причинам, а их права систематически нарушаются. Об этом говорится в исследовании международной правозащитной организации Amnesty International (AI), опубликованном в четверг, 15 марта.

"Кремль зачищает улицы от демонстрантов"

Преследования активистов за призыв к бойкоту выборов становятся возможны на основании "драконовского закона о публичных мероприятиях", говорится в докладе AI. При этом за последние несколько лет власти "расширили свой репрессивный арсенал в борьбе с демонстрантами". В числе таких мер авторы отчета называют законодательные ограничения, превышения полномочий полицией, произвольные задержания, жестокое обращение, несправедливые судебные процессы и участившиеся случаи длительных административных арестов.

"Намерение Кремля предельно ясно - на финальном этапе избирательной кампании зачистить улицы от наиболее рьяных демонстрантов и сторонников бойкота", - считает заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. По его мнению, "власти, как обычно, прибегли к своему излюбленному методу - сажать своих критиков за решетку без каких бы то ни было оснований".

Ужесточились преследования сторонников Навального

В докладе AI говорится об участившихся преследованиях сторонников одного из лидеров оппозиции Алексея Навального. В этой связи авторы документа упоминают задержание в московском аэропорту и последовавший вслед за ним арест на 30 суток главы штаба Навального Леонида Волкова, запрет сторонникам Навального провести в центре Москвы митинг в рамках "Забастовки избирателей" и задержание политика вместе с несколькими десятками активистов.

В исследовании также говорится об аресте на 30 суток координатора штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Дениса Михайлова по обвинению в участии в "Забастовке избирателей", запрещённой городскими властями. "Изначально Михайлова задержали за призыв к участию в "несогласованном мероприятии", но 2 марта после освобождения его задержали повторно - на этот раз за "участие" в том же митинге в Санкт-Петербурге. Он получил ещё 25 суток ареста", - отмечается в документе.

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