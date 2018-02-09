Airbus оштрафован за нарушения в ходе сделки с Австрией

Источник: DW

Прокуратура Мюнхена наложила на компанию Airbus Defence and Space крупный штраф в связи с продажей Австрии истребителей Eurofighter. Airbus в свою очередь согласилась со штрафом, размер которого составил 81,25 млн евро, сообщает пресс-служба прокуратуры в пятницу, 9 февраля.

Расследование началось в 2012 году, его фигурантами стали сотрудники EADS Deutschland и другие лица, связанные с этой компанией и продажей 18 истребителей типа Eurofighter Typhoon Республике Австрия, совершенной в 2003 году. Дело было заведено, кроме прочего, по подозрению в "подкупе представителей властей другой страны" в ходе заключения сделки, напоминает прокуратура Мюнхена. В 2014 году EADS была переименована в Airbus Defence and Space. В феврале 2017 года Австрия подала в суд в Вене иск против компаний Airbus Defence and Space GmbH и Eurofighter Jagdflugzeug GmbH.

Контроль за денежными потоками

Однако расследование при участии австрийских правоохранительных органов не выявило доказательств получения взятки. Вместо этого следователи обнаружили, что в ходе сделки средства, полученные от EADS компаниями Vector Aerospace и City Chambers Limited, были "по большей части использованы в неясных целях, в обход внутреннего контроля" и без соответствующего подтверждения.

Речь идет в общей сложности о трехзначной миллионной сумме, указывает прокуратура. В связи с этим Airbus обвиняется в отсутствии надлежащего контроля за денежными потоками.

Прокуратура отмечает, что готовность Airbus к сотрудничеству помогла ходу расследования, что позволяет предположить, что компания в будущем не будет допускать подобных ошибок.