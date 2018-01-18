AirSpaceX показала летающее электрическое такси

Источник: Українські новини

Компания Airspace Experience Technologies (AirSpaceX) показала свое новое творение на международном автосалоне, который сейчас проходит в Детройте. Компанией был представлен прототип летательного аппарата Mobi-One, правда, пока в уменьшенном размере. Аппарат способен вертикально садиться и взлетать и предназначен для перевозки пассажиров и грузов на скорости около 400 км/ч.

Как сообщает Naked Science, согласно данным AirSpaceX, водители в больших городах тратят в среднем более 40 часов, находясь в пробках, при этом в атмосферу выбрасывается около 17 миллиардов кг загрязняющих веществ.

Летающий автомобиль Mobi-One ориентирован на то, чтобы обеспечить рынок экологически чистым и быстрым транспортным средством для перемещения внутри города. Аппарат использует четыре электродвигателя с крыльями, благодаря которым, как заявляет производитель, Mobi-One производит меньше шума, чем вертолет. Он рассчитан на перевозку от двух до четырех пассажиров, а также груза весом до 200 кг. При скорости в 241 км/ч полностью загруженный Mobi-One способен пролететь около 104 км.

Внутри Mobi-One предусмотрена технология, обеспечивающая высокоскоростной доступ к Интернету. Помимо пассажирских и грузовых перевозок он также может использоваться для медицинской и аварийной эвакуации.

Mobi-One был разработан в сотрудничестве с Камило Пардо, который был главным дизайнером Ford GT в 2005-м, а также в 2006 году.

"Нашей целью является развертывание 2500 самолетов в 50 крупнейших городах страны к 2026 году", – говорит главный коммерческий директор AirSpaceX.