Акциз на плодово-ягодные вина снизили более чем в сто раз

Источник: Українські новини

Верховная Рада снизила ставку акцизного налога на производимые без добавления спирта плодово-ягодные вина в 106 раз с действующих в 2018 году 1,06 гривны/литр до 0,01 гривны/литр.

Об этом говорится в законе об изменениях в Налоговый кодекс, обнародованном в среду в официальной парламентской газете "Голос України", передают Українські Новини.

Так, будет взиматься налог по ставке 0,01 гривен за 1 литр только сброженных напитков, полученных исключительно в результате естественного (натурального) брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков.

По мнению ассоциации "Укрсадвинпром", это повысит конкурентоспособность продукции и позволит восстановить производство и потребление плодово-ягодных вин в Украине.