Актер Сергей Безруков стал солистом рок-группы

Источник: Корреспондент.net

Актер Сергей Безруков создал собственный рок-коллектив. Группа получила название Крестный папа, и успела выпустить первую песню и клип на нее. Видеоработа Не про нас была опубликована на YouTube-канале актера.

Солистом группы является сам Сергей Безруков. По всей видимости, в ролике он решил вернуться к образу, в котором предстал в известном сериале Бригада.

В комментариях к видеоролику пользователи разошлись во мнениях. Одни посоветовали Безрукову вернуться в кино, другие нашли работу актера талантливой.