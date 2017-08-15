15.08.2017
Активистка Femen пришла на допрос с копьем
Источник: КорреспонденТ.net
Активистка Femen Анжелина Диаш, которая оголилась в присутствии президентов Украины и Беларуси, пришла на допрос с копьем и в наряде туземки.
Организатор движения Femen Анна Гуцол пояснила журналистам: "Это одеяние племени "украинские людоеды". Потому что Украина, в которой людей судят за мирный протест - это варварская страна".
Напомним, Диаш попыталась сорвать подписание документов по итогам переговоров Петра Порошенко и Александра Лукашенко. С криками "Жыве Беларусь!" она пыталась прорваться через охрану, но ее быстро вывели.
Активистке грозит до пяти лет лишения свободы.
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