Активистка Femen пришла на допрос с копьем

Источник: КорреспонденТ.net

Активистка Femen Анжелина Диаш, которая оголилась в присутствии президентов Украины и Беларуси, пришла на допрос с копьем и в наряде туземки.

Организатор движения Femen Анна Гуцол пояснила журналистам: "Это одеяние племени "украинские людоеды". Потому что Украина, в которой людей судят за мирный протест - это варварская страна".

Напомним, Диаш попыталась сорвать подписание документов по итогам переговоров Петра Порошенко и Александра Лукашенко. С криками "Жыве Беларусь!" она пыталась прорваться через охрану, но ее быстро вывели.

Активистке грозит до пяти лет лишения свободы.