Активистка Гандзюк перенесла 11 операций после покушения и до сих пор в реанимации

Источник: Українські новини

Советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк за 50 дней, прошедших после нападения, перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Об этом рассказал муж потерпевшей Сергей Денисов.

"Сколько еще операций потребуется, сложно сказать, это постоянно в процессе обсуждения. Ведь это сложный случай из-за такого массивного поражения кислотой", – рассказал Денисов.

Планируется ли продолжить лечение за границей, тоже пока неизвестно.

"Сейчас вопрос о лечении за границей тяжело поднимать, поскольку состояние нестабильное и каждый следующий день начинается как новый, с новыми изменениями, новыми проблемами", – говорит Денисов.

Из успешных результатов лечения – это спасен глаз, то есть сохранено зрение, уже частично новая кожа, которая прижилась, и в целом улучшение общего состояния потерпевшей.

"Впрочем, врачи все еще не исключают возможных рисков, а следовательно и угрозу жизни из-за малейшей инфекции, которая может помешать лечению и выздоровлению, поэтому Екатерина до сих пор в реанимации. То есть ее состояние нужно постоянно поддерживать", – добавил мужчина.