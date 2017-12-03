Активисты блокируют офис телеканала NewsOne

Источник: Корреспондент.net

Активисты в балаклавах вечером в воскресенье, 3 декабря, начали блокаду офиса телеканал NewsOne на улице Полевой в Киеве. Участники акции устанавливают перед въездом в здание забор с колючей проволокой и мешки с песком.

Митингующие призывают других активистов приехать на акцию протеста. Участники акции утверждают, что они ветераны АТО и представители различных радикальных организаций.

Они называют владельца телеканала, внефракционного депутата Евгения Мураева сепаратистом. Также протестующие призывают переименовать телеканал NewsOne в "Слава Украине".

Ранее, 26 ноября, в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne Мураев заявил, что считает Евромайдан "не революцией, а государственным переворотом".