Активисты пикетировали суд над Мангером

Источник: Корреспондент.net

Под зданием Киевского апелляционного суда, где в четверг, 21 февраля, должны были рассматривать апелляцию на меру пресечения председателю Херсонской областной рады Владиславу Мангеру, активисты зажгли файеры.

Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" требовали наказать виновных в убийстве Гандзюк.

Однако, суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения одному из подозреваемых в организации убийства Гандзюк - Владиславу Мангеру. Заседание перенесли из-за неявки адвокатов.

Тем временем, отец Екатерины Гандзюк после заседания заявил, что боится за свою безопасность.

"Я считаю, что Мангер виновный. Мангер прибегает к запугиванию свидетелей. Они боятся за свою безопасность, боюсь за свою безопасность и я. МВД, к сожалению, не способно обеспечить безопасность ни мне, ни свидетелям", - рассказал отец Гандзюк.