Активисты сообщили о смерти Екатерины Гандзюк

Источник: Корреспондент.net

Управляющая делами Херсонского горисполкома и активистка Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла.

Об этом говорится в сообщении на странице Кто заказал Катю Гандзюк? в Facebook.

Отмечается, что детали будут сообщены позже.