27.09.2018
Активисты зажгли файеры у дома Авакова
Источник: Корреспондент.net
В Киеве митингующие акции Молчание убивает при участии представителей общественных организаций, политикума и СМИ в колонне Автомайдана приехали к дому главы МВД Арсена Авакова.
Там уже дежурят несколько патрулей полиции. Участники акции разрисовали забор, который окружает территорию дома надписями "Авакова в отставку", "Кто заказал Гандзюк" и пр. Жгли файеры.
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