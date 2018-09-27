Активисты зажгли файеры у дома Авакова

Источник: Корреспондент.net

В Киеве митингующие акции Молчание убивает при участии представителей общественных организаций, политикума и СМИ в колонне Автомайдана приехали к дому главы МВД Арсена Авакова.

Там уже дежурят несколько патрулей полиции. Участники акции разрисовали забор, который окружает территорию дома надписями "Авакова в отставку", "Кто заказал Гандзюк" и пр. Жгли файеры.