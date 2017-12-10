Актриса Гузеева попала в базу сайта Миротворец

Украина

Дело на миллионы: Что искали в мусорных корзинах Минюста детективы НАБУ

В НАБУ утверждают, что в Минюсте попытались уничтожить документы, которые могут быть доказательной базой по открытому ими уголовному производству относительно растраты государственных средств на более чем 54 млн гривен. Доказательства этого были обнаружены детективами в мусорных корзинах одного из кабинетов министерства