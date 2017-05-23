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Актриса из Бердянска покорила красную дорожку в Каннах роскошным нарядом

Источник: Українські новини

23.05.2017

В Каннах продолжается грандиозный кинофестиваль и с каждым днем на красной дорожке появляется все больше знаменитостей. Так, на днях перед фотографами и журналистами позировала актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, пишет Viva.

Для выхода в свет знаменитость выбрала нежное платье от Elie Saab, который славится своими невероятной красоты нарядами.

Полупрозрачное платье, по всей длине украшенное камнями, идеально село на фигуре молодой мамы. Свой нежный образ Ольга дополнила макияжем в стиле nude, длинными серьгами и кокетливой укладкой.

Отметим, Куриленко родилась в городе Бердянск Запорожской области, известная по роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".

 

 

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