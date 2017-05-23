Актриса из Бердянска покорила красную дорожку в Каннах роскошным нарядом

Мир

16.05.2017

Курс на КНДР. 10 стран, где блокируют соцсети

Президент Петр Порошенко еще в воскресенье уверял, что в Украине никогда не было такого уровня свободы, как сейчас, а сегодня подписал указ, с помощью которого в Украине заблокируют российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте", поисковик "Яндекс" и почтовый сервис Mail.Ru. Если этот указ воплотят в жизнь, страна по сути окажется в одном ряду с Китаем или Северной Кореей, где тоже под запретом соцсети, особенно разработанные другими государствами. 112.ua выбрал топ-10 стран, где уже действуют такие ограничения