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24.01.2019

Александра Македонского могли похоронить заживо из-за редкого заболевания

Источник: Українські новини

В ученых кругах появилась новая версия смерти Александра Македонского. Полководец мог страдать редким синдромом Гийена — Барре. Об этомсообщает Science Daily.

Учёные из Университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, что царь Македонии из династии Аргеадов, захвативший и подчинивший себе десятки древних стран и умерший в возрасте 32 лет, мог страдать тяжёлым аутоиммунным заболеванием, вылечить которое было невозможно. Новозеландские исследователи считают, что Александр Македонский скончался из-за синдрома Гийена — Барре — тяжёлого неврологического аутоиммунного заболевания, которое характеризуется атакой иммунной системы человека на собственные периферические нервы.

Возможно, в последние дни своей жизни Александр Великий был полностью парализован и его посчитали мертвым раньше времени.

Доктор Кэтрин Холл, старший преподаватель медицинского факультета Данидина и практикующий врач, считает, что тайна смерти Александра Великого может быть окончательно разгадана. По ее мнению, великий воин встретил свою кончину благодаря неврологическому расстройству под названием синдром Гийена-Барре (СГБ).

Синдром Гийена-Барре представляет собой множественное поражение периферических нервов. Доктор Холл считает, что диагноз СГБ, который возник в результате заражения бактерией Campylobacter pylori выдерживает проверку научной строгости как с классической, так и с медицинской точек зрения.

Большинство описаний смерти Александра сосредоточены на его лихорадке и боли в животе. Тем не менее, доктор Холл говорит, что описание того, как он остался в здравом уме, почти не привлекает внимания. Она считает, что он заболел острым двигательным вариантом аксонной невропатии СГБ, который вызвал паралич, но без спутанности или потери сознания.

Кэтрин Холл отмечает, что раньше диагностирование смерти основывалось на наличии или отсутствии дыхания, но не пульса. Если учесть паралич и сниженную потребность в кислороде, то кажется вполне вероятным, что его дыхание могло стать практически незаметным. Отсюда она делает вывод, что полководца посчитали мертвым раньше времени.

"Я хотела стимулировать новые дебаты и дискуссии и, возможно, переписать учебники истории, утверждая, что настоящая смерть Александра была на шесть дней позже, чем считалось ранее. Его смерть может быть самым известным случаем псевдотанатоза или ложного диагноза смерти, когда-либо зарегистрированного", - сказала она.

Доктор Холл считает, что люди все еще интересуются Александром, потому что он был психологически сложным человеком, которого считали героем-воином.

"В то время как современный анализ пытался быть более широким, существует желание попытаться понять его жизнь как можно более подробно. Неизменная тайна причины его смерти продолжает вызывать интерес. Элегантность диагноза СГБ в качестве причины его смерти состоит в том, что он объясняет много разнообразных элементов и превращает их в единое целое", - заключила доктор Кэтрин Холл.

 

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